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Байден прокомментировал вердикт присяжных по делу Трампа

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Президент США Джо Байден прокомментировал вердикт присяжных по делу Дональда Трампа, которого признали виновным в фальсификации документов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп имел все возможности защищать себя в суде.

"Американский принцип, согласно которому никто не выше закона, был подтвержден. У Дональда Трампа были все возможности защищать себя", - сказал Байден в Белом доме.

Он добавил, что присяжных избирали на общих основаниях, как делалось бы в любом другом процессе, и вердикт их был единогласным.

Напомним, ранее присяжные в суде Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

Это событие стало историческим для США. Впервые в истории президент США - бывший или действующий, - оказался на скамье подсудимых; впервые ему вынесен обвинительный приговор. Кроме того, впервые в уголовном преступлении признан вероятный кандидат в президенты от одной из двух основных партии страны.

Окончательный приговор Трампу вынесут в июле.

Как приговор Трампу может сказаться на предстоящих президентских выборах, мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2110503-bayden-prokommentiroval-obvinitelnyy-prigovor-trampu/

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