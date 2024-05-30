WSJ: Илон Маск может стать советником Дональда Трампа, если тот переизберется президентом США

Илон Маск может стать личным советником Дональда Трампа в случае, если кандидат от Республиканской партии вернется на пост президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным источников WSJ, Трамп и Маск обсудили новую возможную роль Илона Маска в правительстве Трампа, который в настоящее время участвует в президентской гонке. Журналисты отмечают, что это является ключевым признаком того, что отношения между основателем Tesla и экс-президентом восстановились.

Источники сообщают, что Маск совместно с известным инвестором Нельсоном Пельцем проинформировал Трампа о разработке проекта, направленного на предотвращение использования мошеннических схем с ИИ во время выборов президента США.

Всего два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями. Но в последние месяцы между ними установились дружеские отношения. Сообщается, что взгляды и интересы Дональда Трампа и Илона Маска в настоящее время совпадают. Они много обсуждают вопросы иммиграции, развития технологий и науки.