Дело "Голоса Европы". В Европарламенте прошли обыски по обвинениям в российском вмешательстве в выборы

В офисах Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге, а также в брюссельском доме одного из сотрудников Европарламента прошли обыски в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в европейские выборы.

Прокуратура Бельгии пытается установить, могли ли депутаты Европарламента получать деньги за размещение российской пропаганды на зарегистрированном в Чехии сайте Voice of Europe ("Голос Европы").

В конце мая Чехия и Европейский союз ввели против этого издания санкции, обвинив его в организации информационной кампании, подрывающей суверенитет и целостность Украины.

В санкционные списки были также внесены два бизнесмена украинского происхождения, которых власти связали с Voice of Europe: Виктор Медведчук, известный украинский политик и кум Владимира Путина, а также его соратник Артем Марчевский.

Украинские власти арестовали Медведчука по подозрению в государственной измене, а после начала полномасштабного российского вторжения он был выдан России в обмен на украинских военнопленных. Европейские спецслужбы называют Марчевского непосредственным руководителем сайта Voice of Europe; по данным украинских СМИ, он живет в Словакии, а до этого возглавлял медиа-проекты Медведчука в Украине.

По состоянию на вечер среды сайт Voice of Europe работает, однако в его материалах размещено сообщение, что он должен быть заблокирован по решению ЕС.

Основная цель предполагаемого российского вмешательства, по версии прокуратуры Бельгии, — ослабление поддержки Украины со стороны Евросоюза.

В прокуратуре Бельгии заявили, что сотрудник Европарламента, в квартире которого прошел обыск, мог сыграть "значительную роль" в продвижении российской пропаганды в ЕС. Однако имя его прокуратура не называет.

Европейские крайне правые, которых подозревают в работе на Россию

Французская газета Le Figaro со ссылкой на источники пишет, что речь идет о Гийоме Прадуре, помощнике нидерландского депутата Европарламента от крайне правой партии "Форум за демократию" Марселя де Граафа.

Ранее Прадур также был помощником европейского депутата Максимилиана Кра, представляющего германскую крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), выступающую против иммиграции.

Как передавала Deutsche Welle (внесена в российский список "иноагентов"), Кра покинул правление AfD после того, как немецкие прокуроры заподозрили его в получении денег от России и Китая.

В середине мая немецкая полиция обыскала офисы еще одного члена "Альтернативы для Германии" Петра Быстрона, которого подозревают в получении денег от России в обмен на влияние.

И Кра, и Быстрон отрицают обвинения в получении денег от России.

Марсель де Грааф в соцсети X (бывший Твиттер) утверждает, что узнал об обыске в доме своего помощника из сообщений СМИ. Прадур, по его словам, также узнал о происходящем из газет.

Де Грааф также заявил, что не имеет никакого отношения к "какой-либо так называемой российской операции по дезинформации". Он также предположил, что власти преследуют партию "Альтернатива для Германии", поскольку опасаются, что она получит хорошие результаты на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

В середине мая также стало известно, что страны ЕС договорились запретить распространение на своей территории "Известий", "Российской газеты", материалов агентства РИА Новости.

"Пророссийские нарративы"

О расследовании предполагаемого российского вмешательства в европейские выборы в середине апреля объявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

По его словам, разведслужбы страны подтвердили существование российской агентурной сети, ведущей работу "в нескольких европейских странах" с целью подорвать европейскую поддержку Украины.

В частности, как сказал Де Кро, российские власти предлагали членам Европарламента деньги за поддержку нужных Кремлю нарративов, то есть распространение российской пропаганды.

"По данным нашей разведки, цель Москвы предельно ясна. Она состоит в том, чтобы помочь избрать в Европарламент как можно больше пророссийских кандидатов и укрепить в этом институте некий пророссийские нарративы", — заявил журналистам Де Кроо.

По его словам, "ослабление европейской поддержки Украины играет на руку России на поле боя", и именно это было конечной целью вмешательства Москвы в предвыборную кампанию.

Еще в марте чешские власти заявили, что разведка страны обнаружила враждебную агентурную сеть, которая использовала европейских законодателей для распространения российской пропаганды через сайт Voice of Europe.

Сайт Politico сообщил, что выявил 16 законодателей ЕС, выступавших в этом СМИ, и все они — ультраправые политики.

Чешская газета Denik N и немецкий журнал Der Spiegel назвали в числе подозреваемых двух ведущих немецких кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), Петра Быстрона и Максимилиана Кра.