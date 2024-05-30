Парламент распустили в Великобритании

В Великобритании официально распустили парламент - это связано с предстоящими всеобщими выборами, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт британского парламента.

"Роспуск парламента состоялся в четверг 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов прекратились. В настоящее время в парламенте нет ни одного члена, и все места в палате общин остаются вакантными до всеобщих выборов 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении.