Парламент распустили в Великобритании
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В Великобритании официально распустили парламент - это связано с предстоящими всеобщими выборами, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт британского парламента.
"Роспуск парламента состоялся в четверг 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов прекратились. В настоящее время в парламенте нет ни одного члена, и все места в палате общин остаются вакантными до всеобщих выборов 4 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2109165-parlament-raspustili-v-velikobritanii/