Рекордная жара в 49,9 градусов застала врасплох жителей Индии

Температура воздуха в Индии достигла рекордных 49,9°C . Это на 9 градусов выше, чем ожидали синоптики, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Температура в Индии взлетела до рекордно высокого уровня в 49,9°C. На этом фоне власти страны предупредили о нехватке воды.

Метеорологический департамент Индии сообщил, что температура, зафиксированная 29 мая, оказалась на девять градусов выше ожидаемой.

Чиновники предупредили, что жара может негативно сказаться на самочувствии младенцев, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Власти индийской столицы Нью-Дели предупредили, что из-за жары городу может не хватить имеющихся запасов воды. Министр водных ресурсов Атиши Марлена призвал к коллективной ответственности и попросил граждан менее расточительно использовать воду.

Подачу воды в некоторых районах сократили с двух раз в день до одного раза.

Напомним, ранее синоптики "Казгидромета" сообщали, что апрель 2024 года стал одним из самых жарких во многих странах Северного полушария, в том числе и в Казахстане.

Сообщалось, что данный месяц побил рекорд 57-летней давности. В 1967 году температурный максимум, зафиксированный в Уральске в апреле, составил +27,8°С. В 2024 году он достиг показателя в +28,4°С.

Очень жаркими выдались и летние месяцы 2023 года в Казахстане. В течение всего лета было зафиксировано несколько температурных рекордов. Так, 12 июля 2023 года воздух в Павлодаре прогрелся до +38,5°С, перекрыв рекорд 1981 года, тогда в этот же день максимальная температура воздуха была +35,0°С.

В июне 2023 года в Казахстане был побит температурный рекорд 102-летней давности. 8 июня 2023 года на метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса, таким образом, был перекрыт рекорд 1921 года (+40 градусов).

Мы также сообщали, что, по данным ученых, миллионы людей столкнутся с рекордной жарой в 2024 году.

При этом в марте 2024 года ООН объявила о красном сигнале тревоги для всего мира из-за изменений климата. По данным исследователей, планета Земля нагревается рекордными темпами, а 2024 год рискует оказаться еще более жарким по сравнению с 2023 годом.