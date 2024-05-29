Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ООН заявила, что страны мира несут ответственность за выживаемость островных государств

Опубликовано:

Остров
Остров. Иллюстративное фото: pexels.com

ООН заявила, что мир несет "моральную ответственность" за выживаемость малых островных государств, которые каждый день борются с различными препятствиями, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В преддверии четвертой ежегодной конференции малых островных развивающихся государств, которая пройдет на Антигуа и Барбуде, Хорхе Морейра да Силва, исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов, призвал признать проблемы, с которыми сталкиваются уязвимые экономики мира. По его словам, на долю этих стран приходится менее 1% глобальных выбросов углекислого газа.

"Из-за своих уникальных обстоятельств и уязвимости данные государства сталкиваются с более высоким уровнем долгового кризиса, чем другие развивающиеся страны", — сказал да Силва.

По данным представителя ООН, в период с 2016 по 2020 годы данные государства заплатили в счет обслуживания долга в 18 раз больше, чем они получили в виде климатического финансирования.

"Они чрезмерно зависят от международной торговли, имея ограниченные ресурсы, удаленность от основных рынков и подверженность стихийным бедствиям.

Данные государства уже находились в невероятно сложной ситуации, прежде чем серьезно пострадали от экономических последствий пандемии. В результате их ВВП сократился в среднем на 6,9% в 2020 году по сравнению с 4,8% во всех других развивающихся странах", — сказал он.

Хорхе Морейра да Силва отметил, что для островных государств климатический кризис является вопросом выживания, поэтому остальные страны несут ответственность за выживаемость малых островных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2108646-oon-zayavila-chto-strany-mira-nesut-otvetstvennost-za-vyzhivaemost-ostrovnyh-gosudarstv/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.