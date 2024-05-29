ООН заявила, что страны мира несут ответственность за выживаемость островных государств

ООН заявила, что мир несет "моральную ответственность" за выживаемость малых островных государств, которые каждый день борются с различными препятствиями, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В преддверии четвертой ежегодной конференции малых островных развивающихся государств, которая пройдет на Антигуа и Барбуде, Хорхе Морейра да Силва, исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов, призвал признать проблемы, с которыми сталкиваются уязвимые экономики мира. По его словам, на долю этих стран приходится менее 1% глобальных выбросов углекислого газа.

"Из-за своих уникальных обстоятельств и уязвимости данные государства сталкиваются с более высоким уровнем долгового кризиса, чем другие развивающиеся страны", — сказал да Силва.

По данным представителя ООН, в период с 2016 по 2020 годы данные государства заплатили в счет обслуживания долга в 18 раз больше, чем они получили в виде климатического финансирования.

"Они чрезмерно зависят от международной торговли, имея ограниченные ресурсы, удаленность от основных рынков и подверженность стихийным бедствиям.

Данные государства уже находились в невероятно сложной ситуации, прежде чем серьезно пострадали от экономических последствий пандемии. В результате их ВВП сократился в среднем на 6,9% в 2020 году по сравнению с 4,8% во всех других развивающихся странах", — сказал он.

Хорхе Морейра да Силва отметил, что для островных государств климатический кризис является вопросом выживания, поэтому остальные страны несут ответственность за выживаемость малых островных государств.