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Изменить время начала занятий в школах из-за пробок на дорогах хотят в Кыргызстане

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Парты в школе
Школа. Иллюстративное фото: GlobalStock/Getty Images

Кабмин Кыргызстана вынес на общественное обсуждение новое постановление о переносе начала занятий в школах Бишкека на раннее утро, передает NUR.KZ со ссылкой на kaktus.media.

Постановление кабмина Кыргызстана предусматривает возможность для школ Бишкека начинать уроки раньше 8:00.

Также предлагается законодательно закрепить режим начала занятий не ранее 10:00 для организаций начального, среднего и высшего профессионального образования.

В мэрии Бишкека заявили, что количество детей, проживающих в столице Кыргызстана, растет за счет большого потока внутренней миграции. Также в городе с каждым годом становится все больше автомобилей, что усугубляет проблему пробок.

Отмечается, что пик пробок в Бишкеке приходится на

  • утро– с 07:30 до 8:30;
  • обеденное время – с 12:00 до 14:00;
  • вечер – с 17:30 до 19:30.

В указанные периоды времени начинаются и заканчиваются занятия в школах. Власти отмечают, что изменения предложены для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.

Напомним, в феврале в Казахстане начали обсуждать вопрос изменения времени начала занятий в школах из-за перехода страны на единый часовой пояс.

Тогда глава Минпросвещения Гани Бейсембаев заявил, что акиматы областей вправе самостоятельно пересмотреть время начала учебы в школах при необходимости. При этом речь шла о возможности перенести начало занятий с 8:00 на 8:30.

1 марта, в день перехода Казахстана на единый часовой пояс, в Минпросвещения заявили, что занятия во всех школах страны продолжаются в штатном режиме без изменений.

При этом 27 мая для школьников из регионов, в которых из-за паводков дети вынуждены были учиться дистанционно, стартовала "Летняя школа". Занятия продлятся до 31 мая.

Также в связи со сложной паводковой ситуацией школьники из нескольких регионов Казахстана были освобождены от текущих экзаменов и тестов. Это касается тех областей, которые столкнулись с паводками.

Кроме того, в Минпросвещения заявили, что школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки в детские оздоровительные центры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2108235-izmenit-vremya-nachala-zanyatiy-v-shkolah-iz-za-probok-na-dorogah-hotyat-v-kyrgyzstane/

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