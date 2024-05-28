Журналисты выяснили, что парфюмерные бренды использовали детский труд в Египте

Журналисты выяснили, что в сборе сырья для известных парфюмерных брендов был использован детский труд в Египте, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Расследование журналистов BBC о цепочках поставок крупных парфюмерных брендов показало, что жасмин, отправляемый брендам Lancôme и Aerin Beauty из Египта, был собран несовершеннолетними работниками. Жасмин является ключевым парфюмерным ингредиентом, а Египет — одним из крупнейших его производителей.

В ответ на данные, обнародованные журналистами, обе компании заявили о нетерпимости к использованию детского труда.

L'Oréal, владелец Lancôme, заявил, что стремится уважать права человека, а компания Estée Lauder, владеющая Aerin Beauty, заявила, что связалась со своими поставщиками.

При этом представители отрасли из Египта сообщили журналистам, что компании, владеющие люксовыми брендами, сокращают бюджеты, что приводит к очень низкой заработной плате. Египетские сборщики жасмина говорят, что вынуждены привлекать своих несовершеннолетних детей, чтобы семья общими силами могла собрать как можно больше жасмина.

Специальный докладчик ООН по современным формам рабства Томоя Обоката заявил, что его встревожили доказательства, представленные BBC, в том числе тайные съемки на египетских жасминовых полях во время прошлогоднего сезона сбора урожая.

"На бумаге представители отрасли обещают прозрачность цепочки поставок и борьбу с детским трудом. На практике мы видим, что обещания не выполняются", — заявил Томоя Обоката.