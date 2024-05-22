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Израиль отменил решение отключить прямую трансляцию AP из Газы. Об этом просил Белый дом

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Сектор Газа
Сектор Газа. Иллюстративное фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что отменил отданный ранее приказ о конфискации оборудования информационного агентства Associated Press (AP) и прекращении прямой видеотрансляции из Газы для его подписчиков по всему миру.

"Я приказал отменить операцию и вернуть оборудование агентству AP", — говорится в заявлении министра.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала журналистам, что решение Израиля вызывает беспокойство.

"Мы изучаем сообщения об изъятии оборудования AP в Израиле и твердо убеждены в том, что журналисты имеют право выполнять свою работу", — сказала она.

Позднее в Белом доме призвали Израиль возобновить трансляцию AP из Газы.

"Мы напрямую общаемся с правительством Израиля, чтобы выразить нашу озабоченность по поводу этих действий и попросить их отменить решение", — заявил неназванный представитель Белого дома, которого цитировали информагентства.

Израиль обвинил AP в нарушении запрета на передачу сигнала запрещенному в стране катарскому спутниковому телеканалу Al Jazeera.

Как сообщило агентство, во вторник власти изъяли камеру и вещательное оборудование в городе Сдерот, откуда велась трансляция — с этой точки открывается вид на север анклава.

Министерство связи Израиля заявило, что инспекторы конфисковали оборудование "в соответствии с законом".

"Associated Press самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по прекращению нашей длительной прямой трансляции, — говорилось в заявлении AP. — Мы призываем израильские власти вернуть наше оборудование и немедленно возобновить прямую трансляцию, чтобы мы могли продолжать предоставлять эту важную визуальную информацию тысячам СМИ по всему миру".

В AP сказали, что телеканал Al Jazeera является клиентом агентства и вместе с тысячами других клиентов получает прямые видеотрансляции.

Агентство Reuters пишет, что также ведет трансляции с позиций вокруг Газы и предоставляет к ним доступ клиентам, в том числе Al Jazeera.

В ООН во вторник заявили, что шокированы решением израильских властей.

"Associated Press, как и всем новостным организациям, должно быть позволено выполнять свою работу свободно и без каких-либо преследований", — сказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Организация "Репортеры без границ" (RSF) также осудила решение Израиля и назвала его проявлением цензуры.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид написал в соцсети X, что израильское правительство "сошло с ума".

"Это не Al Jazeera, это американское СМИ, получившее 53 Пулитцеровские премии", — написал он.

Ранее израильские власти решили прекратить вещание телеканала Al Jazeera на территории страны, обвинив его в том, что он является "рупором ХАМАС" и несет угрозу национальной безопасности. Телеканал отверг эти обвинения.

Офисы канала в Иерусалиме были закрыты, оборудование конфисковано, а сотрудники лишены аккредитации.

На прошлой неделе израильские власти также конфисковали оборудование в студии Al Jazeera в городе Назарет на севере Израиля.

"Инспекторы Министерства связи действовали в Сдероте, как и на прошлой неделе в Назарете, согласно приказам, утвержденным правительством в соответствии с законом, и конфисковали оборудование", — заявили в ведомстве.

По данным министерства, AP регулярно снимало Газу с балкона одного из домов в Сдероте, "в том числе делая акцент на действиях солдат ЦАХАЛ и их местонахождении".

Associated Press заявило, что транслировало общий вид северной части Газы, и в прямом эфире обычно показывали дым, поднимающийся над анклавом.

"AP соблюдает правила военной цензуры Израиля, которые запрещают передавать такие детали, как передвижения войск, которые могут подвергнуть опасности солдат", — добавили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104758-izrail-otmenil-reshenie-otklyuchit-pryamuyu-translyaciyu-ap-iz-gazy-ob-etom-prosil-belyy-dom/

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