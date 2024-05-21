Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия. Это связано с переходом на другую работу. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Рамзан Кадыров отметил высокий профессионализм Муслима Хучиева как государственного деятеля со стратегическим мышлением.

"Его уважают и знают далеко за пределами нашей республики. Незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт Муслима Магомедовича востребованы на новом поприще. За все годы своей служебной деятельности он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе.

Во многом благодаря его усердию наша республика по праву занимает лидирующие позиции в различных федеральных рейтингах, демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития. Я могу твердо сказать, что Муслим Магомедович истинный патриот нашего Отечества. Является человеком слова и дела и готов поручиться за него без малейшей доли сомнения.

Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм", — написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Отмечается, что исполнять обязанности председателя правительства республики теперь будет Иса Тумхаджиев.

Напомним, ранее сообщалось, что вторая дочь Рамзана Каыдрова Хадижат Кадырова заняла должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.

Также в конце ноября стало известно, что старший сын Рамзана Кадырова назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Хучиев Муслим Магомедович, как сообщается на сайте партии "Единая Россия", родился 5 августа 1971 года в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. В 1994 году окончил Московский государственный университет по специальности "Журналистика".

В 2004-2005 годы — руководитель пресс-службы Президента Чеченской Республики-пресс-секретарь.

В 2005-2007 годы — первый заместитель руководителя аппарата президента и правительства Чеченской Республики-министр Чеченской Республики.

В 2013-2015 годы — назначен министром экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.

В 2015-2018 годы был на посту мэра города Грозный.

С июня 2018 года занимал пост председателя правительства Чеченской Республики.