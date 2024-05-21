Второй процесс по делу "рейхсбюргеров". Группа готовила военный переворот в Германии

Во Франкфурте начался судебный процесс над руководителями движения "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью свержения правительства Германии. Это дело считается очень важным как из-за его масштабов, так и из-за потенциальной информации, которую оно может дать в отношении ультраправых организаций в Германии.

Среди обвиняемых — немецкий аристократ Генрих XIII Ройсс, представитель рода фон Ройсс — династии, которой недавно исполнилось 900 лет и которая правила землями в нынешних Тюрингии и Саксонии. В материалах дела он проходит как принц Ройсс. Его уже доставили в здание суда. Судя по заявлению его адвоката, виновным себя Ройсс не считает.

Подпольное движение "Граждане рейха" не признает нынешнее демократическое немецкое государство и выступает, в частности, за восстановление Германии в границах до 1939 года. По оценкам германской разведки, в движении участвуют около 23 тысяч человек, демонстрируя антисемитские взгляды и склонность к применению оружия.

"Рейхсбюргеры" также не чураются теорий заговора, полагая, что страной управляет "глубинное государство".

Прокуратура утверждает, что заговорщики намеревались штурмом захватить бундестаг, свергнуть демократическую власть, поставить во главе государства своего лидера и восстановить то государственное устройство Германской империи, что существовало на 1871 год.

Для этого они с ноября 2021 года проводили регулярные собрания, а также занимались вербовкой действующих и бывших военных, приобретением оружия и организацией тренировок.

Они уже запланировали создание новых министерств иностранных дел, юстиции и здравоохранения и наметили, кто встанет во главе этих ведомств, утверждают обвинители.

По словам прокуроров, обвиняемые хорошо понимали, что не смогут достичь своих целей без насилия в отношении представителей государства, в том числе убийств, и были к этому готовы.

Выступая после утреннего заседания суда во Франкфурте, адвокат принца Ройсса заявил, что его клиент не мог участвовать в таком заговоре: "Он отрицает, что когда-либо был склонен к насилию. Он отрицает, что когда-либо хотел убивать людей или планировал это сделать".

Большое внимание в этом процессе будет приковано к 72-летнему Генриху XIII принцу Ройсу, бывшему застройщику из Франкфурта. Прокуратура утверждает, что он проводил заседания "центрального совета" группы в своем доме на востоке Германии и в случае успеха переворота стал бы главой нового государства.

Согласно обвинительному заключению, он должен был вести переговоры о заключении мирного договора с союзниками. Он также появлялся в российском консульстве в Лейпциге, пытаясь наладить контакт с Москвой.

Перед судом также предстанет бывшая судья и член парламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Биргит Мальсак-Винкеманн.

Прокуроры утверждают, что она использовала свой доступ к парламентским зданиям, чтобы тайно доставлять соучастников для разведки, и отвечала за отдел юстиции в центральном совете группы.

Планы "рейхсбюргеров" по реорганизации политических структур Германии предполагали захват институтов на государственном и местном уровне, говорят обвинители.

"Совет" должен был действовать как центральный орган власти. Поддержание порядка заговорщики собирались возложить на свое военное крыло, включавшее 286 подразделений.

Прокуроры утверждают, что группа имела доступ к "огромному арсеналу" оружия, включая огнестрельное, боеприпасы, а также приборы ночного видения и наручники.

Согласно обвинительному заключению, "рейхсбюргеры" располагали финансовыми ресурсами в размере около 500 тысяч евро.

"Они не террористы. Они немного сумасшедшие. Они придерживаются теорий заговора и познакомились во время пандемии, сопротивляясь антиковидным мерам", — сказал Би-би-си адвокат одного из предполагаемых заговорщиков.

Однако некоторые эксперты настаивают, что движение "Рейхсбюргер" опасно недооценивать.

"Люди всегда думали, что это сумасшедшие, которые просто пишут безумные письма в правительство", — говорит Ян Ратье, старший научный сотрудник агентства по мониторингу экстремизма CeMAS. По его мнению, идеологию "рейхсбюргеров" и подобных им движений можно проследить до попыток бывших нацистов восстановить Третий рейх.

Ратье считает, что хотя переворот, скорее всего, не удался бы, люди все равно могли серьезно пострадать.

"На символическом уровне это был бы успех для этих радикальных сил, потому что они нанесли бы удар по правительству насильственным способом, и это могло бы способствовать распространению идеи о слабости правительства", — говорит он.

Судебные процессы — разделенные на три части из-за масштабов дела — будут идти в Штутгарте, Франкфурте и Мюнхене. Процесс в Штутгарте начался 29 апреля, а дела остальных заговорщиков будут слушаться в Мюнхене с 18 июня.