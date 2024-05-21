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Politico: Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне

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Флаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС. Фото: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine

Американская газета Politico заявила, что Киев начнет переговоры с Евросоюзом о вступлении Украины в ЕС в июне, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт издания.

Как сообщают источники Politico, официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в следующем месяце.

По данным журналистов, дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить правительство Венгрии дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины. 

Пять дипломатов, выступивших на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что переговоры с властями Украины о вступлении страны в Европейский Союз отложены предположительно до лета.

В декабре сообщалось, что европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение, принятое на саммите в Брюсселе, "победой" своей страны и Европы.

Президент Молдовы Майя Санду через пост в Х сообщила о радости, которую доставило всей стране это решение.

Украина и Молдова подали заявку на вступление в ЕС после того, как Россия начала военные действия в Украине в феврале 2022 года. Обеим странам был предоставлен статус кандидата в июне 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104380-politico-evrosoyuz-nachnet-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-v-iyune/

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