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Церемония прощания с погибшим президентом Раиси началась в Иране (видео)

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Церемония прощания с президентом Ирана
Церемония прощания с президентом Ирана. Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images

В иранском городе Тебризе началась церемония прощания с президентом Ибрахимом Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе. В стране уже назначили дату выборов нового президента.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, сегодня в иранском городе Тебриз, расположенном в провинции Восточный Азербайджан, проходит церемония прощания с президентом Ибрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и их спутниками, погибшими 19 мая в авиакатастрофе.

В Сети стали появляться кадры процессии. На видео можно заметить множество людей, собравшихся, чтобы проститься с погибшими. Некоторые из присутствующих держат в руках портреты.

Отмечается, что церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах Ирана.

Так, сегодня, 21 мая, с ними смогут проститься жители городов Тебриз и Кум, завтра утром – жители столицы, Тегерана, а 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд. После этого тело президента направят в его родной город Мешхед, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы.

При этом, как пишет иранское информагентство IRNA, дата выборов нового президента страны назначена на 28 июня.

Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период избирательной кампании продлится с 12 по 27 июня.

Гибель президента Ирана

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе в воскресенье, 19 мая. Вертолет, на борту которого находился он сам, глава МИД и другие официальные лица страны, потерпел крушение в Восточном Азербайджане (провинция Ирана).

Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.

Полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси, согласно Конституции, переходят его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Раиси.

При этом в Иране вчера был объявлен пятидневный траур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104317-ceremoniya-proshchaniya-s-pogibshim-prezidentom-raisi-nachalas-v-irane-video/

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