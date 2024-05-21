Автор книги "Черный лебедь" высказался о том, как инвесторы должны смотреть на ситуацию на Ближнем Востоке

Автор книги "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Нассим Талеб выразил мнение о том, как инвесторы должны рассматривать ситуацию на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Научный консультант Universa Investments и писатель Нассим Талеб прокомментировал поведение инвесторов в условиях неопределенности на Ближнем Востоке.

Американский писатель ливанского происхождения, известный своей книгой "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости", предупреждающей о непредсказуемых событиях, выступает за подход к инвестированию, который защищает от редких, но значимых событий, таких как финансовый кризис 2008–2009 годов.

Талеб отметил, что крупные инвесторы должны сосредоточиться на разрешении конфликта на Ближнем Востоке из гуманитарных соображений, а не на влиянии этих событий на рынок.

"Люди думают, что ситуация обострилась 7 октября 2023 года, но все началось намного раньше. Эту ситуацию необходимо разрешить. Нельзя просто сидеть и ждать, когда она исчезнет", — заявил он.