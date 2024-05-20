Нового президента временно назначили в Иране: что о нем известно
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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно назначен исполняющим обязанности главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Aljazeera.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил первого вице-президента Мохаммада Мохбера исполняющим обязанности президента страны после гибели Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета.
В аварии также погиб министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян.
Сообщается, что Мохаммед Мохбер родился в 1955 году. Он считается приближенным лицом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, за которым остается последнее слово во всех государственных вопросах.
Президент Ибрагим Раиси назначил Мохбера своим первым вице-президентом в августе 2021 года.
До назначения на пост вице-президента Мохбер в течение 14 лет занимал должность главы иранского Setad, мощного экономического конгломерата, ориентированного на благотворительные цели.
В 2010 году Европейский Союз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, против которых были введены санкции за предполагаемое участие в "деятельности, связанной с ядерными и баллистическими ракетами". Два года спустя его исключили из списка.
Совет, в который входят спикер парламента Мохбер и глава судебной власти, теперь должен организовать выборы нового президента не раньше, чем через 50 дней.
Напомним, сегодня стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе - вертолет, на борту которого находится он, глава МИД и другие официальные лица, потерпел крушение в Восточном Азербайджане (провинция Ирана) в воскресенье.
Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились.
Позже появилась информация, что, согласно Конституции, полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси должны перейти к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.
Авиаэксперты сообщили, что катастрофа могла произойти по причине технической неисправности или человеческого фактора.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и отметил, что в Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.
Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде, Иране. До поста президента с 2019 по 2021 год занимал должность главы судебной власти страны.
Во время своего участия в президентских выборах в 2021 году Раиси позиционировал себя как принципиальный защитник от коррупции в правительстве. В то же время он высказывался в поддержку переговоров о заключении международного ядерного соглашения, которое учитывало бы интересы Ирана.
Самые серьезные его соперники были дисквалифицированы за несколько недель до выборов. При явке избирателей чуть менее 50 процентов Ибрахим Раиси победил с подавляющим перевесом и вступил в должность в августе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103698-novogo-prezidenta-vremenno-naznachili-v-irane-chto-o-nem-izvestno/