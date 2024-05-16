Покушение на Фицо: состояние премьер-министра Словакии остается тяжелым, его жизни угрожает опасность

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в среду было совершено покушение, прооперирован, однако его состояние остается тяжелым и его жизни по-прежнему угрожает опасность, сообщил министр обороны страны.

В среду вечером в эфире Би-би-си вице-премьер Словакии Томаш Тараба сказал, что проведенные врачами мероприятия прошли успешно, и угрозы для жизни нет.

Однако в четверг вице-премьер и глава оборонного ведомства Словакии Роберт Калиняк сказал на пресс-конференции, что угроза сохраняется.

«Состояние Роберта Фицо по-прежнему остается тяжелым, врачи делают все возможное для стабилизации пациента, — цитирует Калиняка агентство ТАСС. — Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности. Ранения очень тяжелые».

Вечером сообщалось, что 59-летнего Фицо оперировали около пяти часов, он находится в критическом состоянии, и врачи борются за его жизнь.

«Премьер-министр находится в критическом состоянии, его жизни угрожает опасность, и он все еще в операционной», — сказал журналистам глава МВД страны Матус Сутай Эсток в больнице города Банска-Бистрица, куда доставили Фицо.

После этого Тараба говорил, что «операция прошла хорошо», и жизнь Фицо «не находится под угрозой».

Покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

На кадрах с места событий было видно, что охранники уносят раненого Фицо и сажают его в машину, а полицейские задерживают нападавшего.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист.

Вечером министр внутренних дел Матус Сутай Эсток фактически подтвердил эти сообщения. «Думаю, я могу это подтвердить, да», — сказал он журналистам.

Глава МВД также сообщил на пресс-конференции, что Фицо получил ранение в живот.

«Первоначальная информация явно указывает на политические мотивы», — добавил он.

Словацкие СМИ сообщали, что подозреваемый был основателем литературного клуба родом из города Левице и активистом либеральной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

Журналисты также выяснили, что мужчина написал три поэтических сборника и является членом Ассоциации словацких писателей.

Ассоциация написала в фейсбуке, что этот человек действительно был ее членом с 2015 года, и добавила, что если личность стрелка будет подтверждена, то его членство будет немедленно аннулировано.

В социальных сетях появилось видео, снятое после задержания, на котором мужчина говорит, что стрелял в Фицо, так как не согласен с политикой правительства страны.

Сын предполагаемого стрелка сказал словацкому изданию aktuality.sk, что он «не понимает, о чем думал отец, что он планировал и почему это произошло». Он также добавил, что отец легально владел оружием.

Мировая реакция на покушение

Президент США Джо Байден осудил «ужасающий акт насилия» и заявил, что американское посольство находится в «тесном контакте» с правительством Словакии и «готово помочь».

Президент России Владимир Путин заявил, что «этому чудовищному преступлению не может быть оправдания», а в телеграмме президенту Словакии отметил, что Роберт Фицо был «смелым и сильным духом человеком».

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявил, что «генеральный секретарь решительно осуждает шокирующее нападение, совершенное сегодня».

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «ничто не может оправдать насилие или подобные нападения».

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо — лидер им же созданной левопопулистской партии «Курс — социальная демократия» (Smer — SD). Прошлой осенью он стал премьер-министром Словакии уже в четвертый раз. Первый раз он занял этот пост в 2006 году.

Во время нынешнего похода во власть Роберт Фицо за пределами Словакии обратил на себя внимание прежде всего обещанием больше не давать Украине «ни патрона». При предыдущем правительстве Словакия была одной из самых активных союзниц Украины и бесплатно снабжала ее боевой техникой и боеприпасами.

Фицо, придя к власти, выполнил свое обещание — и Словакия больше не оказывает Украине бесплатную военную помощь. Фицо заявляет, что поставки оружия только продлевают кровопролитие, и что Украине вообще следует уступить России территории ради мира.

Словацкие и зарубежные политобозреватели отмечают, что Роберт Фицо с годами постепенно дрейфовал от умеренных, мейнстримных проевропейских позиций к популистским взглядам и заявлениям. Кроме того, многие оппоненты Фицо говорят, что он часто демонстрировал готовность менять взгляды просто в соответствии с настроениями электората.

Оппоненты обвиняют премьера и в том, что ему будто бы симпатичны авторитарные методы правления, и это одна из причин, почему, например, в украинском конфликте он фактически поддерживает Путина.

Новое правительство Фицо затеяло, кроме прочего, реформу государственной телерадиокомпании. Министр культуры, бывшая телеведущая Мартина Шимковичова, выдвиженка националистической Словацкой национальной партии и поклонница разных теорий заговора, заявляет, что в нынешнем виде компания «Радио и телевидение Словакии» необъективна, потому что критикует правительство.

Оппозиция и журналисты в ответ обвиняют Шимковичову и все правительство в намерении превратить государственные радио и ТВ в свой партийный рупор.