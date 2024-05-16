Медведь проник на территорию школы в Узбекистане (видео)

В Сурхандарьинской области Узбекистана медведь проник на территорию жилого массива и школы - животное пришлось убить, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэкологии республики.

В социальных сетях распространилась новость о медведе, появившимся в жилом массиве. Инцидент произошел накануне, 15 мая. Также было опубликовано видео с места событий - местные жители испугались хищника.

Как сообщили в Минэкологии Узбекистана, животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизнь людей. Кроме того, медведь проник на территорию школы №74 - в этот момент там находились ученики.

Подчеркивается, что медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его.

"Медведь был агрессивен и угрожал жизни школьников, ввиду чего потребовались оперативные меры, и хищник был застрелен", - заявили в министерстве.

Сотрудник УВД, подвергшийся нападению медведя, проходит медицинское обследование.

Отметим, похожий случай недавно произошел в ВКО - волк зашел в частный дом и напал на людей. Хищник укусил человека. Животное ликвидировали местные жители.

Также зимой неизвестный хищник ворвался в сарай и перебил 15 овец на востоке Казахстана.

Ранее сообщалось, что жители Северо-Казахстанской области обеспокоены приближением к населенным пунктам волков, о чем говорят найденные растерзанные туши животных. В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира людей попросили не беспокоиться, ссылаясь на то, что фактов нападения на зарегистрировано.