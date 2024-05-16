Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Медведь проник на территорию школы в Узбекистане (видео)

Опубликовано:

Медведь проник в жилмассив
Медведь. Кадр из видео: t.me/Sirdaryo

В Сурхандарьинской области Узбекистана медведь проник на территорию жилого массива и школы - животное пришлось убить, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэкологии республики.

В социальных сетях распространилась новость о медведе, появившимся в жилом массиве. Инцидент произошел накануне, 15 мая. Также было опубликовано видео с места событий - местные жители испугались хищника.

Как сообщили в Минэкологии Узбекистана, животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизнь людей. Кроме того, медведь проник на территорию школы №74 - в этот момент там находились ученики.

Подчеркивается, что медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его.

"Медведь был агрессивен и угрожал жизни школьников, ввиду чего потребовались оперативные меры, и хищник был застрелен", - заявили в министерстве.

Сотрудник УВД, подвергшийся нападению медведя, проходит медицинское обследование.

Отметим, похожий случай недавно произошел в ВКО - волк зашел в частный дом и напал на людей. Хищник укусил человека. Животное ликвидировали местные жители.

Также зимой неизвестный хищник ворвался в сарай и перебил 15 овец на востоке Казахстана.

Ранее сообщалось, что жители Северо-Казахстанской области обеспокоены приближением к населенным пунктам волков, о чем говорят найденные растерзанные туши животных. В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира людей попросили не беспокоиться, ссылаясь на то, что фактов нападения на зарегистрировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2101673-ugrozhal-zhizni-detey-medved-pronik-na-territoriyu-shkoly-v-uzbekistane-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.