Нападение на тюремный фургон во Франции: двое сотрудников охраны убиты, заключенный бежал

Во вторник на севере Франции в засаду угодил тюремный фургон, перевозивший заключенного.

Застрелив двух находившихся в машине сотрудников французской тюремной службы и серьезно ранив еще троих, нападавшие помогли заключенному скрыться в неизвестном направлении.

Представители французских властей уверяют, что по свежим следам беглеца сейчас пытаются отыскать: на поиски брошены сотни полицейских и жандармов.

Прокуратура называет имя и возраст сбежавшего — это 20-летний Мохамед Амр, ранее судимый за грабеж при отягчающих обстоятельствах. Его также обвиняют в похищении, приведшем к смерти.

Газета Figaro уточняет, что в криминальном мире Амр известен под прозвищем «Ла Муш» (Муха) и что, помимо покушения на убийство, его несколько раз судили по другим уголовным статьям — за преступления, связанные с наркотиками.

Во французской прессе высказываются предположения, что сбежавший имеет связи с бандами, занимающимися наркоторговлей.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедший на трассе инцидент «потрясением для всех нас» и заверил, что делается все возможное, чтобы найти организаторов этого преступления.

Как сообщает французское издание BFMTV, Амра вывезли из тюрьмы, чтобы во вторник утром тот мог принять участие в заседании руанского суда.

По завершении слушаний заключенного везли обратно в тюрьму, расположенную в городке Эврё.

Однако около 11 утра по местному времени у КПП на платной автомагистрали А154 на машину напали.

Как уточняет агентство France Press, нападавшие подъехали к тюремной колонне на двух автомобилях и открыли по ней стрельбу.

Несколько французских СМИ утверждают, что машина, на которой скрылись нападавшие, прихватив с собой освобожденного Амра, был позже найдена неподалеку сгоревшей. Однако официального подтверждения (или опровержения) этой информации пока не поступало.

Выступая перед журналистами по итогам заседания кризисного подразделения полиции, глава французского Минюста Дюпон-Моретти назвал преступников людьми, для которых жизнь не имеет ценности, и заверил, что они будут найдены и наказан «соразмерно преступлению».

«Погибли два агента, — напомнил он. — У одного остались жена и двое детей, которые должны были через два дня отпраздновать 21-й день рождения. У другого жена овдовела на пятом месяце беременности».

«Всё — я имею в виду абсолютно всё — будет сделано для того, чтобы найти виновных в этом гнусном преступлении», — заверил Дюпон-Моретти репортеров.

Наркопреступность

Это нападение совпало с публикацией доклада французского Сената, в котором говорится, что Франция погрузилась в наркопреступность.

Вот две цитаты из этого отчета:

«При одновременном взрыве спроса и предложения (наркотиков) ни одна часть территории страны и ни один социальный класс не остаются вне досягаемости преступлений, связанных с наркотиками… торговля наркотиками проникает повсюду, это сопровождается обострением насилия»

«Распространение преступлений, связанных с наркотиками, — это не только результат деятельности иностранных мафий. Это также работа структурированных и опасных французских организаций, которые действуют без каких-либо ограничений».

Накануне прокурор региона Марсель Николя Бессон признался в интервью французскому телеканалу France 2, что банды наркоторговцев стали настолько всесильными и богатыми, что им удается коррумпировать государственных служащих в судебной системе Марселя.

В прошлом году около 50 человек погибли в этом городе в результате перестрелок, связанных с наркотиками.

В отчете сенатской комиссии говорится, что многие главари французских банд, занимающихся наркоторговлей, по сути неприкасаемы, потому что ведут свой бизнес из-за границы — в основном из стран Северной Африки и Ближнего Востока.