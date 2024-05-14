Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузовик наехал на детей в Кыргызстане: 6 чиновников могут лишиться должностей

Опубликовано:

Грузовик, въехавший в толпу
Грузовик, въехавший в толпу. Фото: t.me/news24kg

В Кыргызстане завершена деятельность межведомственной комиссии по расследованию ЧП с грузовиком, который наехал на людей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Как сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана, уже подведены итоги расследования обстоятельств инцидента, произошедшего 2 мая в ходе культурно-массового мероприятия "Урааным Манас" в селе Жерге-Тал Сузакского района.

Согласно заключению межведомственной комиссии организаторами указанного мероприятия не были предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников.

Речь идет о руководителях областных, а также районных органов внутренних дел, которые, как отмечается в сообщении, не выполнили возложенные на них обязанности на должном уровне.

"Наряду с этим также установлено, что ответственные лица образовательных учреждений ненадлежащим образом осуществляли взаимодействие и обмен информации с районными и областными администрациями. Отмечены отдельные факты, когда руководители органов местного самоуправления не были извещены о конкретной дате проведения конкурса "Урааным Манас".

Вопросы организации мероприятия были осложнены тем, что дни с 1 по 5 мая были объявлены нерабочими. Кроме того, районной государственной администрации Сузакского района решение о дате проведения акции было распространено по телефону", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что в мероприятии принимали участие 2878 учащихся и 341 учитель 18 школ района, безопасность дорожного движения при этом осуществляли всего лишь два инспектора подразделения ОБДД.

"По итогам расследования обстоятельств инцидента межведомственной комиссией рекомендовано объявить дисциплинарные взыскания, а также освободить от занимаемых должностей руководителей и сотрудников профильных министерств и органов местного самоуправления.

Всего привлечено к дисциплинарной ответственности - 21, из них на освобождение от занимаемой должности представлены 6 должностных лиц", — отмечается в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

Напомним, 2 мая стало известно, что мини-грузовик сбил 29 детей во время торжественного мероприятия в Кыргызстане.

Позже в Министерстве здравоохранения Кыргызстана рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие люди, общее количество которых составило 32 человека.

Сообщалось также, что задержан водитель грузовика.

Добавим, что Сузакский район, как указывается на официальной странице региона, входит в состав Джалал-Абадской области Кыргызстана. Сама область расположена на юго-западе республики. На юге и юго-западе граничит с Узбекистаном, на севере – с Таласской областью, на востоке – с Нарынской областью, на юго-востоке – с Ошской областью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2100338-gruzovik-naehal-na-detey-v-kyrgyzstane-6-chinovnikov-mogut-lishitsya-dolzhnostey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.