Количество погибших из-за обрушения гигантского рекламного щита в Индии увеличилось до 14

Гигантский рекламный щит обрушился на людей в индийском городе Мумбаи из-за сильного шторма. Погибло по меньшей мере 14 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

По меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате обрушения гигантского рекламного щита во время шторма в индийском городе Мумбаи.

Рекламный щит размером 70 на 50 метров упал на дома и заправочную станцию. Местные экстренные службы сообщили, что под завалами все еще находятся несколько человек, проводится спасательная операция.

Правительство штата Махараштра расследует причину инцидента.

Власти Мумбаи заявили, что причиной обрушения стал сильный ветер. В спасательной операции задействованы полиция, пожарные и национальные группы реагирования на стихийные бедствия.

Чиновники также заявляют, что размер рекламного щита в несколько раз превышал разрешенный, а агентство, установившее его, не имело на это разрешения.

Согласно данным Британской энциклопедии, Мумбаи является самым густонаселенным городом Индии и одним из крупнейших и наиболее густонаселенных городов мира. Он также считается финансовым центром Индии.

Основными проблемами города считаются загрязнение воздуха и воды, некачественное жилье и перенаселенность.

Напомним, в апреле ливень и сильнейший штормовой ветер снесли минарет мечети Бадемлик в турецком городе Чанкыры.

В том же месяце проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.