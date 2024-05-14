Дюмин и Патрушев - новые помощники, Песков - вновь пресс-секретарь: Путин провел кадровые перестановки

Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок. Назначены новые помощники президента, многие — остались на своих прежних постах, в том числе пресс-секретарь — Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как сообщает РИА Новости в Telegram-канале, Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от занимаемой должности. Еще одним помощником президента назначен также Николай Патрушев.

Ранее занимавший пост помощника президента Максим Орешкин, между тем, назначен заместителем руководителя администрации президента.

Также Владимир Путин переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента, Дмитрия Пескова — пресс-секретарем президента России.

Свои прежние посты также сохранили руководитель администрации президента Антон Вайно и его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Место Шойгу занял Андрей Белоусов.