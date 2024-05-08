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Новости русской службы Би-би-си

СБУ заявила, что предотвратила покушение на Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны

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Сотрудники СБУ задерживают подозреваемого в попытке покушения
Задержание одного из подозреваемых. Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудники раскрыли план убийства президента Владимира Зеленского и других высших руководителей страны. Украинская спецслужба обвинила в подготовке покушений российские власти.

По заявлению СБУ, планировалось убийство Зеленского, а также главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и главы СБУ Ивана Малюка.

В рамках операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, которое отвечает за безопасность президента.

«Одним из заданий агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а позже его убить», — пишет СБУ в своем телеграм-канале.

Судя по записи показаний подозреваемого сотрудника управления госохраны, опубликованной в телеграм-канале СБУ, задачу по поиску таких людей ему поставили еще в феврале-марте 2022 года. На записи этот человек говорит, что был завербован российскими спецслужбами несколько лет назад, еще после 2014 года.

Офис генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале написал, что подозреваемые, находясь на службе в УГО, «добровольно за денежное вознаграждение оказывали представителям ФСБ РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

Как утверждает СБУ, Буданова планировали убить до Пасхи, и план покушения был таким: «сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию», а затем «по координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар».

За этим должен был последовать удар дрона по людям, которые остались на месте поражения, а также еще один ракетный удар.

В сообщении СБУ сказано, что вооружение для некоего российского агента «обеспечил полковник УГО [управления государственной охраны - Ред.], который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90».

Спецслужба также опубликовала фотографии с перепиской предполагаемого российского агента и изъятым оружием и боеприпасами.

Российские власти пока не комментировали утверждения СБУ, в условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.

«Подарок Путину»

Глава СБУ Василий Малюк пишет, что об операции спецслужбы знали очень мало людей, и ее ход он контролировал лично.

«Теракт, который должен был стать подарком пути к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать — враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры», — заявил Малюк.

СБУ назвала имена ответственных за организацию теракта. По утверждению спецслужбы, это Максим Мишустин, Дмитрий Перлин и Алексей Корнев. СБУ называет их сотрудниками 9-го управления ФСБ, которые, по ее данным, курировали организацию покушений.

В частности, Перлин, по сведениям СБУ, в январе 2022 года стал куратором «кротов», которых завербовали еще до полномасштабного вторжения России. До тех пор о них «заботился» его коллега Алексей Корнев, пишет СБУ.

В интернете можно обнаружить Дмитрия Евгеньевича Перлина — человек с таким именем является вице-президентом российского Фонда развития современной дипломатии. Он дает комментарии российским СМИ по вопросам, связанным с Украиной, а в прошлом был соратником Виктора Медведчука и участвовал в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Достоверно неизвестно, идет ли речь об одном и том же человеке. Однако фотография Перлина, опубликованная СБУ, визуально похожа на снимок человека с такой же фамилией, который размещен на сайте Фонда развития современной дипломатии.

В СБУ сообщили, что перед началом российским вторжением Корнев провел ряд законспирированных встреч с завербованным полковником УГО на территории «соседних европейских государств». Также за границей обычно передавались средства для агентов.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Буданов говорил, что на него готовилось около десяти покушений, в частности, в конце 2023 года была отравлена его жена.

Недавно Буданов говорил в интервью Би-би-си, что на него и сейчас планируется покушение, однако у его организаторов ничего не получится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097479-sbu-zayavila-chto-predotvratila-pokushenie-na-zelenskogo-zaderzhany-dva-polkovnika-upravleniya-gosohrany/

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