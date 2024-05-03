Странное свечение над Украиной засняли ее жители (фото, видео)

Жители Украины делятся в соцсетях фото и видеороликами, на которых запечатлено странное свечение в небе. Предполагается, что это может быть след от ракеты.

О необычном свечении в небе вчера, 2 мая, в соцсетях сообщили жители сразу нескольких украинских городов - Киева, Одессы, Днепра и западных регионов, пишет "Страна.ua".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Некоторые очевидцы отмечали, что объект движется.

Как пишет издание, паблики, посвященные космосу, предположили, что световые явления в небе над Украиной - это следы от ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника.

Агентство УНИАН предполагает, что явление вызвано магнитными бурями и новыми вспышками на Солнце.

Между тем РБК, ссылаясь на проект по изучению космонавтики The Alpha Centauri, пишет, что в украинском небе видно «вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion.

Издание уточняет, что SpaceX действительно запустила два спутника 2 мая с базы в Калифорнии. Этот полет стал 20-м для первой ступени ракеты, которая разработана для многоразового использования.

Напомним, ранее жителей Атырау также озадачил необычный спиралевидный след в небе. Тогда выяснилось, что это след от межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной на российском космодроме.