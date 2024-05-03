В США умер уже второй осведомитель, сообщавший о дефектах самолетов Boeing

Бывший аудитор по качеству компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин, одним из первых сообщивший, что его начальство игнорировало информацию о производственных дефектах лайнеров семейства 737 MAX, — скоропостижно скончался во вторник утром.

Spirit AeroSystems поставляет ключевые компоненты для самолетов Boeing. Компания, в частности, произвела фюзеляж лайнера Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines, у которого в полете вылетела заглушка аварийного выхода.

Как сообщили газете Seattle Times родственники Дина, причиной смерти 45-летнего мужчины стала внезапная болезнь неясного происхождения. Они рассказали, что Дин редко болел и придерживался здорового образа жизни.

Два месяца назад трагически погиб другой информатор по делу о дефектах лайнера, Джон Барнетт, также давший показания против корпорации.

По данным судмедэкспертизы, Барнетт совершил самоубийство.

45-летний Дин, известный под именем Джош, жил в Канзасе, где базируется компания Spirit AeroSystems.

Как рассказала журналистам его тетя, Кэрол Парсонс, перед смертью Джош около двух недель провел в критическом состоянии, однако спасти его врачам не удалось.

«Наши мысли — с семьей Джоша Дина. Эта неожиданная утрата — ошеломляющая новость и для [компании], и для его близких», — заявили в руководстве Spirit AeroSystems.

Дин дал показания по коллективному иску акционеров Spirit о нарушении техники безопасности, а заодно подал жалобу и в Федеральное авиационное управление, рассказав о «серьезных и грубых нарушениях качества производственной линии [Boeing] 737 со стороны высшего руководства».

Год назад, в апреле 2023-го, Дин был уволен. Тогда он подал новую жалобу, на этот раз в Министерство труда, утверждая, что увольнение было его «наказанием» за публично высказанные опасения по поводу авиационной безопасности.

По словам Кэрол Парсонс, чуть больше двух недель назад Дин плохо себя почувствовал, и вскоре его пришлось госпитализировать, поскольку он не мог самостоятельно дышать.

После операции интубирования (дыхательную трубку вставляют напрямую в легкое) у пациента развилась пневмония, а затем и резистентная бактериальная инфекция MRSA.

Состояние больного быстро ухудшалось, рассказала Парсонс, и вскоре его на вертолете перевезли в больницу в Оклахома-Сити. Там Джоша поместили в аппарат ЭКМО, который помогает циркуляции крови и насыщает ее кислородом вне организма пациента.

В пятницу его мать рассказала все эти подробности в соцсетях и сообщила, что Дин «борется за жизнь».

Ему дали сильное успокоительное и поставили на диализ (аппаратную очистку крови в ходе ее переливания). Компьютерная томография показала, что он перенес инсульт, говорится в сообщении его матери.

Под конец болезни, чтобы сэкономить пациенту силы и облегчить выздоровление, врачи обсуждали возможность ампутации больному всех четырех конечностей.

«Этому парню пришлось пройти через какой-то абсолютный кошмар, — резюмировала Парсонс. — Просто сердце разрывается».

Интересы Дина в суде представляет та же юридическая фирма из Южной Каролины, что отстаивает интересы и второго погибшего информатора Boeing Джона «Митча» Барнетта.

Барнетт был найден мертвым в своем грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте.

Незадолго до того он уверял, что после публичного выступления о проблемах с качеством продукции в Boeing его подвергли репрессиям.

Окружной коронер заключил, что Барнетт ушел из жизни добровольно. Однако спустя почти два месяца полицейское расследование подозрительной смерти все еще продолжается.

Адвокат Барнетта Брайан Ноулз говорил о сомнениях по поводу обстоятельств его смерти.

Он сказал изданию Seattle Times, что не хочет строить догадки о природе смерти своих клиентов, но подчеркнул важность осведомителей.

«Разоблачители необходимы. Они выявляют правонарушения и коррупцию в интересах общества. Чтобы выступить в защиту, требуется много мужества, — сказал адвокат. — Это сложное стечение обстоятельств. Наши мысли сейчас с семьей Джона и семьей Джоша».