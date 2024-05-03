Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

В США умер уже второй осведомитель, сообщавший о дефектах самолетов Boeing

Опубликовано:

Штаб-квартира Boeing в Чикаго
Штаб-квартира Boeing в Чикаго. Фото: Scott Olson/Getty Images

Бывший аудитор по качеству компании Spirit AeroSystems Джошуа Дин, одним из первых сообщивший, что его начальство игнорировало информацию о производственных дефектах лайнеров семейства 737 MAX, — скоропостижно скончался во вторник утром.

Spirit AeroSystems поставляет ключевые компоненты для самолетов Boeing. Компания, в частности, произвела фюзеляж лайнера Boeing 737 MAX 9 Alaska Airlines, у которого в полете вылетела заглушка аварийного выхода.

Как сообщили газете Seattle Times родственники Дина, причиной смерти 45-летнего мужчины стала внезапная болезнь неясного происхождения. Они рассказали, что Дин редко болел и придерживался здорового образа жизни.

Два месяца назад трагически погиб другой информатор по делу о дефектах лайнера, Джон Барнетт, также давший показания против корпорации.

По данным судмедэкспертизы, Барнетт совершил самоубийство.

45-летний Дин, известный под именем Джош, жил в Канзасе, где базируется компания Spirit AeroSystems.

Как рассказала журналистам его тетя, Кэрол Парсонс, перед смертью Джош около двух недель провел в критическом состоянии, однако спасти его врачам не удалось.

«Наши мысли — с семьей Джоша Дина. Эта неожиданная утрата — ошеломляющая новость и для [компании], и для его близких», — заявили в руководстве Spirit AeroSystems.

Дин дал показания по коллективному иску акционеров Spirit о нарушении техники безопасности, а заодно подал жалобу и в Федеральное авиационное управление, рассказав о «серьезных и грубых нарушениях качества производственной линии [Boeing] 737 со стороны высшего руководства».

Год назад, в апреле 2023-го, Дин был уволен. Тогда он подал новую жалобу, на этот раз в Министерство труда, утверждая, что увольнение было его «наказанием» за публично высказанные опасения по поводу авиационной безопасности.

По словам Кэрол Парсонс, чуть больше двух недель назад Дин плохо себя почувствовал, и вскоре его пришлось госпитализировать, поскольку он не мог самостоятельно дышать.

После операции интубирования (дыхательную трубку вставляют напрямую в легкое) у пациента развилась пневмония, а затем и резистентная бактериальная инфекция MRSA.

Состояние больного быстро ухудшалось, рассказала Парсонс, и вскоре его на вертолете перевезли в больницу в Оклахома-Сити. Там Джоша поместили в аппарат ЭКМО, который помогает циркуляции крови и насыщает ее кислородом вне организма пациента.

В пятницу его мать рассказала все эти подробности в соцсетях и сообщила, что Дин «борется за жизнь».

Ему дали сильное успокоительное и поставили на диализ (аппаратную очистку крови в ходе ее переливания). Компьютерная томография показала, что он перенес инсульт, говорится в сообщении его матери.

Под конец болезни, чтобы сэкономить пациенту силы и облегчить выздоровление, врачи обсуждали возможность ампутации больному всех четырех конечностей.

«Этому парню пришлось пройти через какой-то абсолютный кошмар, — резюмировала Парсонс. — Просто сердце разрывается».

Интересы Дина в суде представляет та же юридическая фирма из Южной Каролины, что отстаивает интересы и второго погибшего информатора Boeing Джона «Митча» Барнетта.

Барнетт был найден мертвым в своем грузовике на парковке отеля в Южной Каролине в марте.

Незадолго до того он уверял, что после публичного выступления о проблемах с качеством продукции в Boeing его подвергли репрессиям.

Окружной коронер заключил, что Барнетт ушел из жизни добровольно. Однако спустя почти два месяца полицейское расследование подозрительной смерти все еще продолжается.

Адвокат Барнетта Брайан Ноулз говорил о сомнениях по поводу обстоятельств его смерти.

Он сказал изданию Seattle Times, что не хочет строить догадки о природе смерти своих клиентов, но подчеркнул важность осведомителей.

«Разоблачители необходимы. Они выявляют правонарушения и коррупцию в интересах общества. Чтобы выступить в защиту, требуется много мужества, — сказал адвокат. — Это сложное стечение обстоятельств. Наши мысли сейчас с семьей Джона и семьей Джоша».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2095067-v-ssha-umer-uzhe-vtoroy-osvedomitel-soobshchavshiy-o-defektah-samoletov-boeing/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В США умер уже второй осведомитель, сообщавший о дефектах самолетов Boeing «Выживешь — будешь супер-орк в сияющих доспехах». История российского заключенного, сбежавшего с войны в Европу В Огайо афроамериканец погиб после задержания. На записи полицейских он кричал: «Я не могу дышать»
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.