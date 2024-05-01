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Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже (видео)

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Первомайское шествие в Париже
Первомайское шествие в Париже. Фото: Sathiri Kelpa/Anadolu via Getty Images

В Париже полиция применила дубинки и слезоточивый газ против манифестантов - после начала шествия некоторые из участников акции начали громить стеклянные витрины и автобусные остановки.

На первомайской манифестации в Париже, которая традиционно проходит в честь Дня труда, начались беспорядки, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, всего заявлены 270 акций, в них могут принять участие от 130 до 150 тыс. человек.

Столичная префектура полиции сообщила, что на манифестации ожидается от 15 до 30 тыс. участников.

Подчеркивается, что перед началом акции стражи порядка обыскали около 500 человек, у них изымали ножи и кастеты, 15 человек задержали.

По информации издания первомайская манифестация выдвинулась с площади Республики к площади Нации во французской столице.

Среди участников, как отметили корреспонденты, было несколько сотен радикалов black bloc, одетых во все черное и с лицами, закрытыми масками и капюшонами, устроившие погромы.

Пришлось вмешаться полицейским, однако в них стали бросали петарды, фейерверки и стеклянные бутылки.

Стражи порядка стали оттеснять манифестантов при помощи дубинок, также воспользовались шашками со слезоточивым газом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2094278-policiya-primenila-slezotochivyy-gaz-dlya-razgona-manifestantov-na-akcii-v-parizhe-video/

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