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В России неизвестный напал на полицейских: двое патрульных скончались

Опубликовано:

Место преступления
Место преступления. Фото: t.me/susk09

В России возбудили уголовное дело по факту нападения на патрульных полицейских в Карачаево-Черкесской Республике, передает NUR.KZ со ссылкой на следственное управление региона.

Сообщается, что следственным отделом по городу Карачаевску возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ:

  • посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;
  • незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов;
  • хищение оружия и боеприпасов.

"По данным следствия, 22 апреля 2024 года неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России "Карачаевский".

Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление местонахождения и задержание подозреваемого лица.

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Карачаево-Черкесская Республика – республика в составе РФ, субъект РФ, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

В состав республики входят 2 городских округа и 10 муниципальных районов, в которых насчитывается 144 населенных пункта, из них – 4 города: (Черкесск, Карачаевск, Усть-Джегута и Теберда).

Карачаево-Черкесская Республика на карте
Карачаево-Черкесская Республика на карте. Скриншот: 2GIS

Согласно Уголовному кодексу России:

  • по статье 317посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью;
  • по части 1 статьи 222незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.
  • по пункту "б" части 4 статье 226хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2088857-v-rossii-neizvestnyy-napal-na-politseyskih-dvoe-patrulnyh-skonchalis/

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