В России неизвестный напал на полицейских: двое патрульных скончались

В России возбудили уголовное дело по факту нападения на патрульных полицейских в Карачаево-Черкесской Республике, передает NUR.KZ со ссылкой на следственное управление региона.

Сообщается, что следственным отделом по городу Карачаевску возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ:

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;

незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов;

хищение оружия и боеприпасов.

"По данным следствия, 22 апреля 2024 года неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России "Карачаевский".

Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление местонахождения и задержание подозреваемого лица.

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Карачаево-Черкесская Республика – республика в составе РФ, субъект РФ, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

В состав республики входят 2 городских округа и 10 муниципальных районов, в которых насчитывается 144 населенных пункта, из них – 4 города: (Черкесск, Карачаевск, Усть-Джегута и Теберда).

Карачаево-Черкесская Республика на карте. Скриншот: 2GIS

Согласно Уголовному кодексу России: