Кабинка фуникулера с людьми рухнула в турецкой Анталье: есть погибший

В курортном городе Турции Анталье сегодня произошло ЧП - кабинка фуникулера рухнула с высоты. К этому часу известно об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на мэра Антальи Мухиттина Беджека, одна кабинка фуникулера рухнула, остальные застряли на высоте - в воздухе остались 184 человека. Тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить.

"К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека", - сообщил Беджек турецким СМИ.

Он добавил, что людей из кабинок будут эвакуировать с помощью вертолетов, которые прибудут в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.

Издание отмечает, что кабинка фуникулера ударилась о скалу, после чего упала. На опубликованных в Сети кадрах видно, что у нее выбиты стекла, корпус сильно искорежен.

По данным турецких СМИ, в результате ЧП пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.