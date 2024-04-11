Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество. Она вывела из банка $12,5 млрд

Суд в Хошимине приговорил 67-летнюю вьетнамскую предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни за разграбление одного из крупнейших банков страны в течение 11 лет.

Глава крупной компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан — одна из немногих женщин, приговоренных во Вьетнаме к смертной казни за финансовые преступления.

Небывалым можно считать и масштаб мошенничества. Чыонг Ми Лан была признана виновной в получении кредитов на сумму 304 триллиона донгов (около 12,5 млрд долларов) от Saigon Commercial Bank.

Однако общий ущерб от ее действий оценивается в 27 млрд долларов, и приговор суда обязывает ее вернуть именно такую сумму, хотя обвинение считает, что это вряд ли возможно.

Есть мнение, что суд назначил Чыонг смертную казнь именно для того, чтобы оказать на нее давление и заставить вернуть хотя бы часть украденного.

Чыонг Ми Лан вину не признала и возложила вину на своих подчиненных. Как сообщил агентству Reuters один из членов семьи Лан, она собирается обжаловать приговор.

Вьетнамские СМИ подробно описывали подробности процесса. По их данным, для дачи показаний были вызваны 2700 человек, в деле участвовали 10 государственных прокуроров и около 200 адвокатов.

Улики находились в 104 коробках общим весом 6 тонн. Вместе с Чыонг Ми Лан перед судом предстали еще 85 человек, они ожидают приговоров.

Наличные в коробках

По данным обвинения, Чыонг Ми Лан — супруга состоятельного гонконгского бизнесмена, также находящегося под следствием, — с помощью поддельных заявок на получение кредитов выводила деньги из SCB, в котором ей фактически принадлежало 90% акций.

Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Лан. От аферы пострадало около 42 тысяч человек.

В ходе судебного процесса прокуроры заявили, что арестовали более тысячи принадлежавших ей объектов недвижимости.

Власти также заявили, что взятка в размере 5,2 млн долларов, которую дала Лан и сотрудники SCB вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение банка, стала крупнейшей в истории Вьетнама.

До Тхи Нхань, бывший руководитель инспекционной группы Государственного банка Вьетнама, которой предлагали взятку, рассказала во время судебного процесса, что наличные деньги в коробках передал ей бывший генеральный директор SCB Во Тан Ван. Поняв, что в них находятся деньги, Нхан отказалась от коробок, но Ван отказался принять их обратно.