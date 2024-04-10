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Эксперты: Жители США и Британии стали чаще попадаться на уловки мошенников из-за роста процентной ставки

Опубликовано:

Женщина с телефоном в руках
Жертва мошенничества. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

Эксперты заявили, что рост процентной ставки повлиял на то, что жители США и Великобритании стали чаще попадаться на уловки мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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За последние два года процентная ставка в США и Великобритании значительно выросла. В это же время все больше жителей этих стран стали попадаться на уловки мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и предлагали гражданам взять кредит по ставке по цене ниже рыночной в обмен на авансовый платеж. При этом для того, чтобы заплатить аванс "сотруднику банка" клиенту предлагали взять небольшую сумму в кредит в реальном банке.

Представители британского Lloyds Bank сообщили, что количество фактов мошенничества выросло на 19% в 2023 году после роста на 83% в 2022 году. Банк проводил соответствующий опрос среди своих клиентов, которых просили рассказать, сталкивались ли они с действиями мошенников.

В США, по данным Федеральной торговой комиссии, в 2023 году было зарегистрировано около 26 таких случаев. Действия мошенников обошлись жертвам в 75 млн долларов. Это меньше, чем пик в 99 млн долларов в 2022 году, но все же значительно больше, чем в конце 2021 года, когда ставки только начали расти.

Луиза Бакстер, эксперт по защите потребителей и основатель британской команды по борьбе с мошенничеством в области национальных торговых стандартов, заявила, что высокие процентные ставки и другие экономические факторы в данный момент играют на руку мошенникам и делают потребителей более уязвимыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2082146-eksperty-zhiteli-ssha-i-britanii-stali-chasche-popadatsya-na-ulovki-moshennikov-iz-za-rosta-protsentnoy-stavki/

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