В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8 — крупнейшее за 40 лет

Толчки от землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего утром в пятницу на восточном побережье США, ощущались в Нью-Йорке и его окрестностях.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Ливана, штат Нью-Джерси, примерно в 64 км к западу от Нью-Йорка.

Масштабы ущерба, нанесенного Нью-Йорку и прилегающим районам, не уточняются, в настоящий момент пожарная служба города оценивает последствия.

Землетрясения на восточном побережье Америки случаются редко, и это самое мощное из тех, что произошли в Нью-Йорке за последние десятилетия.

Пользователи социальных сетей сообщают, что землетрясение ощущалось от Филадельфии до Нью-Йорка и на восток вдоль побережья.

В прошлом году 6 февраля в Буффало (штат Нью-Йорк) произошло землетрясение магнитудой 3,8, но землетрясений такого масштаба, как нынешнее, в этом районе не было уже 40 лет.

В 1983 году землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.

Мэк Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что сообщений о серьезных последствиях землетрясения пока нет.

«Хотя на данный момент у нас нет сообщений о серьезных последствиях, мы все еще оцениваем их», — написал он в соцсети X.

Несколько аэропортов Нью-Йорка приостановили работу из-за землетрясения.

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди и аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси приостановлены полеты.

Задержки наблюдаются и в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.