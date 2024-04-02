Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Крупный пожар в Стамбуле унес жизни 29 человек (фото)

Опубликовано:

Место пожара в Стамбуле
Место пожара в Стамбуле. Фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

В Стамбуле сегодня произошел пожар в 16-этажном жилом доме. На данный момент известно о 29 погибших. Сейчас правоохранители расследуют причины произошедшего.

Как сообщает издание TRT Haber, сегодня в районе Бешикташ в Стамбуле загорелось помещение ночного клуба, расположенного на двух цокольных этажах 16-этажного жилого дома. На место происшествия были направлены пожарные, медики и полицейские. Также сюда приехал и губернатор Стамбула Давут Гюль.

В результате пожара погибли 29 человек, один пострадавший был госпитализирован.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что по факту пожара в Стамбуле начато расследование и назначены 2 гражданских инспектора.

Место пожара в Стамбуле
Место пожара в Стамбуле. Фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

При этом как пишет ТАСС, власти Стамбула пока не подтверждают, что перед пожаром были слышны взрывы, о которых сообщали некоторые очевидцы.

Большинство жертв – рабочие, которые вели строительные работы в подвальном помещении, где расположен ночной клуб и где начался пожар.

Место пожара в Стамбуле
Место пожара в Стамбуле. Фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Кроме того, напомним, что в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. Погиб мужчина. Позже сообщалось о задержании 47 человек, в числе которых были граждане России и Таджикистана.

А в октябре прошлого года мы рассказывали, что на западе Стамбула произошел взрыв. Сообщалось о пяти пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2077790-krupnyy-pozhar-v-stambule-unes-zhizni-29-chelovek/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.