Крупный пожар в Стамбуле унес жизни 29 человек (фото)

В Стамбуле сегодня произошел пожар в 16-этажном жилом доме. На данный момент известно о 29 погибших. Сейчас правоохранители расследуют причины произошедшего.

Как сообщает издание TRT Haber, сегодня в районе Бешикташ в Стамбуле загорелось помещение ночного клуба, расположенного на двух цокольных этажах 16-этажного жилого дома. На место происшествия были направлены пожарные, медики и полицейские. Также сюда приехал и губернатор Стамбула Давут Гюль.

В результате пожара погибли 29 человек, один пострадавший был госпитализирован.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что по факту пожара в Стамбуле начато расследование и назначены 2 гражданских инспектора.

Место пожара в Стамбуле. Фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

При этом как пишет ТАСС, власти Стамбула пока не подтверждают, что перед пожаром были слышны взрывы, о которых сообщали некоторые очевидцы.

Большинство жертв – рабочие, которые вели строительные работы в подвальном помещении, где расположен ночной клуб и где начался пожар.

Место пожара в Стамбуле. Фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Кроме того, напомним, что в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. Погиб мужчина. Позже сообщалось о задержании 47 человек, в числе которых были граждане России и Таджикистана.

А в октябре прошлого года мы рассказывали, что на западе Стамбула произошел взрыв. Сообщалось о пяти пострадавших.