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Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride в США из-за дефекта

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Женщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride в США из-за дефекта, который был выявлен в автомобилях, выпущенных с 2020 по 2024 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно документам, опубликованным Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, качество промежуточного вала и правого переднего карданного вала некоторых внедорожников Telluride 2020–2024 годов вызывает вопросы.

Со временем это может привести к тому, что транспортное средство может начать неожиданное движение после парковки, что увеличивает потенциальный риск аварий.

Ранее в этом месяце Kia America решила отозвать все модели 2020-2023 модельного года и выбрать Tellurides 2024 модельного года, как показывают документы NHTSA. На тот момент о травмах и авариях не сообщалось.

Предполагается, что причиной проблемы с карданным валом является неправильная сборка — отзыв охватывает Tellurides 2020–2024 годов, которые были изготовлены в период с 9 января 2019 года по 19 октября 2023 года. По оценкам Kia America, 1% автомобилей имеют данный дефект.

Сообщается, что дилеры обновят программное обеспечение и бесплатно заменят все поврежденные промежуточные валы. Владельцам, уже понесшим расходы на ремонт, также возместят расходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076621-kia-otzovet-bolee-427-tysyach-vnedorozhnikov-telluride-v-ssha-iz-za-defekta/

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