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Вплоть до пожизненного за измену и шпионаж: новый репрессивный закон в Гонконге принят стремительно и единогласно

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Парламент Гонконга
Парламент Гонконга. Фото: Chan Long Hei/Bloomberg via Getty Images

Парламент Гонконга, состоящий из лояльных Китаю депутатов, единогласно принял новый закон, предусматривающий наказания вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", мятеж, измену и шпионаж.

Закон официально называется Ордонансом о защите национальной безопасности, но более известен как "Статья 23".

Это статья Основного закона Гонконга, предписывающая его администрации установить ответственность за семь преступлений: государственную измену, сепаратизм, мятеж, подрывную деятельность, направленную против правительства Китайской Народной Республики, нарушение режима государственной тайны, деятельность иностранных политических организаций на территории автономного района и установление связей политических организаций территории с иностранными политическими организациями. Новый законодательный акт реализует это требование конституции.

Пекин в 2020 году издал закон о национальной безопасности для Гонконга, что привело к окончательному разгрому некогда мощного протестного движения в городе.

Новый закон, как заявил глава гонконгской администрации Джон Ли, нужен для защиты от "потенциальных диверсий и подводных течений, пытающихся сеять смуту", и особенно от "идей независимого Гонконга".

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что скорейшее принятие нового законодательства защитит «основные национальные интересы» и позволит Гонконгу сосредоточиться на экономическом развитии.

После издания закона о национальной безопасности 2020 года в Гонконге были арестованы десятки людей. В Гонконге, по словам жителей, установилась атмосфера всеобщего страха.

От нового закона гонконгцы ожидают, что эта атмосфера только уплотнится, тем более что новые уголовные статьи в нем прописаны крайне размыто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2071023-vplot-do-pozhiznennogo-za-izmenu-i-shpionazh-novyy-repressivnyy-zakon-v-gonkonge-prinyat-stremitelno-i-edinoglasno/

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