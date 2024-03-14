Очередное похищение школьников в Нигерии. Почему это происходит так часто?

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу приказал силам безопасности не платить «ни цента» за освобождение более чем 280 школьников, похищенных боевиками на минувшей неделе в Куриге в штате Кадуна.

На брифинге в Абудже в среду министр информации Нигерии Мохаммед Идрис заявил, что правительство не будет потворствовать похитителям и вообще любым преступникам. Он пояснил, что Соединенные Штаты и другие страны предложили поддержку Нигерии, но правительство все еще рассматривает эти предложения. Правда, подтверждения этих слов из США пока не последовало.

«Правительство не принимает никаких оправданий. Президент распорядился, чтобы службы безопасности в срочном порядке обеспечили возвращение этих детей и всех тех, кто был похищен, в целости и сохранности, а также проследили, чтобы не было заплачено ни цента выкупа», — сказал министр.

Как сообщили агентству Reuters представитель семей заложников и депутат местного совета, боевики, похитившие 286 учеников и сотрудников школы на севере Нигерии на прошлой неделе, потребовали за их освобождение в общей сложности 1 миллиард найр (примерно 620 тысяч долларов).

Они также дали семьям срок в 20 дней, в течение которого те должны заплатить выкуп. В противном случае боевики обещали убить похищенных.

Похищения в Нигерии происходят все чаще, и при предыдущем президенте был принят закон, предусматривающий тюремное заключение для тех, кто заплатит выкуп за освобождение заложника.

Согласно данным Международного валютного фонда, сумма выкупа за учеников и сотрудников школы Курига составляет более 2000 долларов за одного похищенного, что превышает годовой доход на душу населения в Нигерии.

Похищение школьников из школы Курина — уже второе за неделю, когда банды вооруженных людей на мотоциклах, действующие из лесов в двух разных местах на севере страны, похищают сотни людей.

В минувшую среду появились сообщения из отдаленного городка в штате Борно на северо-востоке страны о том, что предполагаемые боевики-исламисты захватили собиравших дрова женщин и детей из лагеря для перемещенных лиц. О похищении стало известно не сразу, поскольку мачты мобильной связи в районе оказались разрушены.

На следующий день вооруженные люди захватили более 280 детей в возрасте от восьми до 15 лет и несколько учителей в школе, расположенной в сотне миль от города Кадуна на северо-западе страны, и вывезли их в близлежащий лес.

По некоторым данным, это нападение совершили боевики из группировки «Ансару», связанной с «Аль-Каидой» (последняя запрещена в России).

Подобные нападения происходят в стране довольно регулярно уже в течение 10 лет — со времен печально известного похищения почти 300 девочек из школы в Чибоке в апреле 2014 года, которое привлекло внимание мировой общественности.

Случай в Кадуне — самое крупное похищение школьников с 2021 года, когда вооруженные люди на пикапах и мотоциклах похитили более 300 учениц школы-интерната в Джангебе на северо-западе страны.

Почему это происходит

Как отмечают аналитики, в целом похищение людей с целью выкупа в Нигерии — это бизнес с низким риском и высокой прибылью. Похищенных обычно освобождают после передачи денег, а преступников арестовывают редко, несмотря на то, что уплата выкупа теперь — уголовное преступление.

По данным консультационного агентства SBM Intelligence, с момента прихода к власти президента Болы Тинубу в мае прошлого года было похищено более 4700 человек.

В последние полтора десятилетия жители северной Нигерии все чаще становятся жертвами нападений вооруженных группировок боевиков.

Сначала это происходило в основном в северо-восточных штатах Борно, Адамава и Йобе, где действует исламистская группировка «Боко Харам» (запрещена в России)

Затем в регионе появилась другая исламистская группировка, связанная с запрещенным во многих странах, в том числе в России, «Исламским государством».

Обе они занимаются похищениями людей, нападают на фермеров, путешественников, а временами до основания разрушают целые деревни.

Школы, считавшиеся центрами образования западного образца, стали мишенями исламистов. Нападение на школу для девочек в Чибоке 10 лет назад стало своего рода шаблоном для последующих атак.

«На севере Нигерии наблюдается эскалация нападений на школы. Нападениям подвергаются начальные школы, средние школы и университеты», — говорит Шеху Сани, бывший сенатор от штата Кадуна. Он утверждает, что таким образом исламисты стремятся отбить у родителей охоту отправлять детей в школу.

«В то же время, когда они совершают нападения и похищения, это делается с целью сбора средств — чтобы купить больше оружия и продолжить свою преступную деятельность», — отмечает он.

Методы исламистов распространились по всей северной части страны, и местные бандиты взяли их на вооружение, сообразив, что похищение школьников привлекает общественное внимание, а значит, можно рассчитывать на хороший выкуп.

«Их мотив — деньги. Они просто похищают людей, и как только за них платят выкуп, они освобождают заложников. У них нет политической программы и четкого руководства», — говорит Сани.

Похищение людей стало прибыльным занятием, особенно для тех, кто жил в нищете. Помимо денег, в прошлом в обмен на освобождение заложников банды требовали продукты питания, мотоциклы и даже бензин.

«Слабая экономика Нигерии создает условия для похищений. За последний год правительство не смогло решить проблемы с иностранной валютой, — сказал Би-би-си Уильям Линдер, отставной сотрудник ЦРУ и глава консалтинговой компании 14 North, специализирующейся на оценке рисков в Африке. — Цены на продовольствие резко выросли, особенно за последние шесть месяцев. Растет коррупция».

Алекс Вайнс, директор программы по Африке аналитического центра Chatham House, придерживается схожего мнения.

По его словам, недавние нападения могут быть связаны с неудовлетворительным состоянием экономики Нигерии и неспособностью властей пресечь деятельность банд похитителей.

Рост цен на продовольствие усугубляется тем, что фермеры не рискуют обрабатывать свои поля, опасаясь нападений бандитов.

«На значительной территории этих районов вооруженные банды вытеснили правительство и традиционные цепочки управления, фактически заняв место власти», — пояснил Вайнс.

Банды часто вымогают деньги, но поскольку фермеры беднеют, потому что не могут заниматься сельским хозяйством, бандиты все чаще просто похищают людей и требуют выкуп.

Кроме того, бассейн озера Чад постепенно сокращается, и проникновение пустыни Сахара дальше на юг привело к исчезновению многих пахотных земель и нехватке воды.

«Эти проблемы только усугубляют бедственное положение многих людей, особенно на севере страны. Это вынуждает людей искать альтернативные способы заработка. К сожалению, один из них — это похищение людей с целью получения выкупа», — говорит Линдер.

Бандам играет на руку и то, что границы Нигерии довольно прозрачные и плохо охраняемые. Огромные лесные заповедники в приграничных районах превратились в оперативные базы для преступников.