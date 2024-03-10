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Стало известно имя новой обладательницы титула "Мисс Мира" (фото, видео)

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Кристина Пышкова
Кристина Пышкова. Фото: Punit Paranjpe/AFP/Getty Images

Победительницей конкурса красоты "Мисс Мира" в этом году стала участница из Чехии – 24-летняя Кристина Пышкова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Чешка Кристина Пышкова стала 71-й обладательницей титула "Мисс Мира". Финал конкурса красоты состоялся вчера, 9 марта, в индийском городе Мумбай.

По данным РБК, он должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и потому Пышкова получила титул за 2023 год. На предыдущем конкурсе (за 2021 и 2022 годы) победительницей была полячка Каролина Белявска.

Как пишет издание, ссылаясь на чешские СМИ, девушка родилась в небольшом городе Тршинце, живет в Праге. Сейчас она получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью.

Кроме того, Пышкова занимается волонтерством. Она участвовала в открытии школы английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании и работала в ней (всего Пышкова знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий).

По данным издания Lenta.ru, хотя церемония награждения состоялась 9 марта, участницы собрались в Индии еще 18 февраля. Им предстояло пройти несколько испытаний, определяющих, кто попадет в финал.

Корону вручала Каролина Белявска из Польши, которая носила титул "Мисс Мира" с 2022 года. При этом сама корона победительницы украшена бриллиантами и стоит около 44 млн тенге.

Кристина Пышкова и Каролина Белявска на конкурсе "Мисс Мира"
Кристина Пышкова и Каролина Белявска на конкурсе "Мисс Мира". Фото: Punit Paranjpe/AFP/Getty Images

Отметим, что конкурс "Мисс Мира" – это официальный международный конкурс красоты на планете. Такую информацию приводит РИА Новости.

Началом его проведения  считается 1951 год,  когда лондонского рекламного агента  фирмы "Мекка" Эрика Морли попросили придумать что-нибудь оригинальное для рекламы танцзала "Мекка" во время Британского фестиваля. Морли предложил организовать всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065629-stalo-izvestno-imya-novoy-obladatelnitsy-titula-miss-mira-foto/

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