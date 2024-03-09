Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok

Законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok намерен подписать президент США Джо Байден, если конгресс примет соответствующее решение.

Комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США, пишет РИА Новости.

Ситуацию журналистам прокомментировал американский президент.

"Если они его примут, я его подпишу", - сказал Байден.

В TikTok по этому поводу заявили, что запрет соцсети в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения.

Отметим, что больше года назад государственные вузы США запретили студентам пользоваться TikTok, используя сети Wi-Fi, принадлежащие кампусам.

Администрация президента Джо Байдена обеспокоена, что соцсеть может представлять угрозу национальной безопасности США - чиновники требуют, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов.

В мае прошлого года губернатор штата Монтана, расположенного на северо-западе США, Грег Джанфорте подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в штате.