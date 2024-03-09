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Байден пообещал подписать закон о запрете TikTok

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Приложение TikTok на телефоне
TikTok. Иллюстративное фото: pexels.com

Законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok намерен подписать президент США Джо Байден, если конгресс примет соответствующее решение.

Комитет палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, который предписывает китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозой блокирования социальной сети в США, пишет РИА Новости.

Ситуацию журналистам прокомментировал американский президент.

"Если они его примут, я его подпишу", - сказал Байден.

В TikTok по этому поводу заявили, что запрет соцсети в США лишит 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения.

Отметим, что больше года назад государственные вузы США запретили студентам пользоваться TikTok, используя сети Wi-Fi, принадлежащие кампусам.

Администрация президента Джо Байдена обеспокоена, что соцсеть может представлять угрозу национальной безопасности США - чиновники требуют, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов.

В мае прошлого года губернатор штата Монтана, расположенного на северо-западе США, Грег Джанфорте подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в штате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065479-bayden-poobeschal-podpisat-zakon-o-zaprete-tiktok/

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