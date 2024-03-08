Больше 280 детей похитили боевики из школы в Нигерии

В северо-западном регионе Нигерии боевики напали на школу и похитили по меньшей мере 287 человек. Это второе массовое похищение в стране за неделю, предает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Изначально сообщалось о похищении 100 детей, однако позже директор школы сообщил губернатору, что общее число пропавших без вести учеников после подсчета составило 287 человек.

"Мы позаботимся о том, чтобы каждый ребенок вернулся. Мы работаем с силовыми структурами", — заверил глава местной администрации родителей пропавших детей.

Сообщается, что нападавшие ворвались в государственную начальную школу в городе Курига в Чикуне вскоре после утреннего собрания в 8 утра.

Силы безопасности и правительственная делегация прибыли в город через несколько часов после произошедшего. Поисковая операция была расширена, а члены общины и родители собрались в ожидании новостей.

"Правительство пытается сделать все возможное с органами безопасности, чтобы понять, как мы можем их спасти", — заявил председатель совета.

За несколько дней до этого в другом городе также экстремистами были похищены 200 человек, в основном женщин и детей.

Издание отмечает, что похищения учеников из школ на севере Нигерии являются обычным явлением с 2014 года, когда исламские экстремисты похитили более 200 школьниц в деревне Чибок в штате Борно.

В последние годы похищения были сконцентрированы в северо-западных и центральных регионах. Здесь десятки вооруженных группировок нередко нападают на жителей деревень и путешественников, что бы потом получить выкуп.

Чаще всего жертвами похитителей становятся дети и женщины. Жертв освобождают после уплаты выкупа.

Западные СМИ пишут, что обе атаки являются напоминанием об обострении кризиса безопасности в Нигерии, который привел к гибели нескольких сотен человек в 2023 году.

Избранный в мае 2023 года президент Нигерии Бола Тинубу ранее обещал положить конец похищениям. Но ощутимого улучшения ситуации с безопасностью пока не произошло, пишет издание.