Молния ударила во взлетающий самолет с пассажирами в Канаде (видео)

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во взлетающий самолет ударила молния. Как оказалось, инцидент произошел в Канаде в минувшее воскресенье.

По данным РИА Новости, видео опубликовали канадские СМИ. На кадрах запечатлен самолет авиакомпании Air Canada после того, как он вылетел из Ванкувера в Лондон.

Отмечается, что кадры с моментом удара молнии в воздушное судно изданию предоставил очевидец. Само ЧП произошло 3 марта.

На кадрах — взлет самолета в темное время суток, через несколько секунд в него бьет молния.

По данным издания, самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada летел в Лондон, при этом не указано, продолжил ли он полет или вернулся в аэропорт вылета.

Между тем Telegram-канал Mash пишет, что в момент ЧП в самолете находилось 550 пассажиров.

После попадания электрического искрового разряда он продолжил двигаться по пути.

Со слов местного пилота, трагедии получилось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере, отмечает издание.