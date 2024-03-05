Землетрясение произошло в Турции: один человек погиб

Вчера, 4 марта, вечером в городе Чанаккале на северо-западе Турции случилось землетрясение, в результате которого погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN Türk.

Как пишет издание, ссылаясь на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник, 4 марта, в 21:38 в городе Чанаккале. Афтершоки от землетрясения ощущались еще в нескольких провинциях и в Стамбуле.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая, комментируя произошедшее, сообщал, что пострадавших или разрушений в результате толчков не зафиксировано.

"На данный момент негативных последствий землетрясения нет. Мы держим ситуацию на контроле", - сообщал глава МВД в первые часы после землетрясения.

Однако позже стало известно, что в результате ЧП погиб один человек. Информацию официально подтвердил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Во время землетрясения в городе Бурса один человек выпрыгнул из окна на втором этаже и получил серьезные травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, вчера сильное землетрясение также почувствовали в Алматы. По официальной информации, эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города, ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

В результате землетрясения в Алматы пострадал 18-летний горожанин - он обратился к медикам с закрытым переломом обеих лодыжек.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

В акимате сообщили, что некоторые здания пострадали от подземных толчков. При районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

Вечером также стало известно, что в ряде школ на стенах после землетрясения появились трещины. Однако в акимате города заверили, что существенных повреждений зданий в городе нет.

Что делать при землетрясении?

В ДЧС Алматы советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик". Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".

Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.

Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.