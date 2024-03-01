Неизвестные открыли стрельбу у университетской больницы в Турции: есть раненые
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Двое неизвестных мужчин открыли стрельбу рядом с университетской больнице в городе Денизли на юго-западе Турции. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу.
"В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале", - пишут СМИ.
По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные.
"На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", - говорится в сообщении.
Других данных о произошедшем пока нет.
Напомним, в начале февраля сообщалось, что на здание суда в турецком Стамбуле было совершено вооруженное нападение. В результате происшествия погибла местная жительница, есть пострадавшие.
Кроме того, в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. Погиб один человек. Полиция задержала граждан России и Таджикистана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064087-neizvestnye-otkryli-strelbu-u-universitetskoy-bolnitsy-v-turtsii-est-ranenye/