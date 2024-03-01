Неизвестные открыли стрельбу у университетской больницы в Турции: есть раненые

Двое неизвестных мужчин открыли стрельбу рядом с университетской больнице в городе Денизли на юго-западе Турции. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу.

"В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале", - пишут СМИ.

По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные.

"На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", - говорится в сообщении.

Других данных о произошедшем пока нет.

Напомним, в начале февраля сообщалось, что на здание суда в турецком Стамбуле было совершено вооруженное нападение. В результате происшествия погибла местная жительница, есть пострадавшие.

Кроме того, в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. Погиб один человек. Полиция задержала граждан России и Таджикистана.