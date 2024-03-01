Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Неизвестные открыли стрельбу у университетской больницы в Турции: есть раненые

Опубликовано:

Скорая помощь в Турции
Скорая. Иллюстративное фото: SOPA Images/Contributor/Getty Images

Двое неизвестных мужчин открыли стрельбу рядом с университетской больнице в городе Денизли на юго-западе Турции. Есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу.

"В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале", - пишут СМИ.

По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные.

"На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", - говорится в сообщении.

Других данных о произошедшем пока нет.

Напомним, в начале февраля сообщалось, что на здание суда в турецком Стамбуле было совершено вооруженное нападение. В результате происшествия погибла местная жительница, есть пострадавшие.

Кроме того, в конце января в Стамбуле вооруженные люди напали на католическую церковь. Погиб один человек. Полиция задержала граждан России и Таджикистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064087-neizvestnye-otkryli-strelbu-u-universitetskoy-bolnitsy-v-turtsii-est-ranenye/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.