Космический корабль США совершил первую за 50 лет высадку на Луну

Лунный посадочный модуль "Одиссей" частной компании Intuitive Machines стала первым за последние 50 лет кораблем США, совершившим высадку на Луне, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Лунный посадочный модуль "Одиссей" или IM-1, стал первым американским космическим кораблем, совершившим посадку на Луне. По данным компании Intuitive Machines, модуль находится в вертикальном положении и начинает отправлять данные

Инженерам пришлось преодолеть проблемы с навигацией, чтобы осуществить посадку. Центр управления полетами решил проблемы со связью после напряженного ожидания.

В скором времени аппарат должен отправить на Землю первые изображения Луны.

Цель миссии "Одиссей" заключается в оценке среды южного полюса Луны перед отправкой пассажирского экипажа NASA, назначенного на 2026 год.

Ранее мы сообщали, что 15 февраля ракета SpaceX подняла космический корабль, построенный компанией Intuitive Machines из Хьюстона для доставки грузов на поверхность Луны.

Напомним, в начале 2024 года стало известно, что NASA планирует совершить пять высадок на Луну в 2024 году.

При этом лунный модуль Peregrine американской компании Astrobotic должен был совершить прилунение 23 февраля, и в случае успеха это была бы первая за полвека мягкая посадка американцев на Луну. Однако модуль начал терять топливо и вышел из-под контроля.