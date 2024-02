Стали известны победители премии BAFTA

Объявлены результаты кинопремии BAFTA от Британской академии кино. Лучшим фильмом на 77-й церемонии был признан "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кинопремии.

Драма "Оппенгеймер" победила в номинации "Лучший фильм". Всего картина завоевала 7 наград из 13, на которые претендовала: "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Киллиан Мерфи), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни-младший), "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж".

На втором месте по количеству наград оказалась кинолента "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Она получил пять наград: за "Лучшую женскую роль" (Эмма Стоун), за "Лучшие визуальные эффекты", за "Лучшую работу художника-постановщика", за "Лучшие костюмы", а также за "Лучшие макияж и прически".

Награда за "Лучшую женскую роль второго плана" досталась Давайн Джой Рэндольф, снявшейся в комедийной драме Александра Пэйна "Оставленные". Премии за "Лучший оригинальный сценарий" удостоены французы Артур Арари и Жюстин Трие за драму "Анатомия падения".

В номинации "Лучший документальный фильм" победа досталась украинцу Мстиславу Чернову за картину "20 дней в Мариуполе".

Лучшим анимационным фильмом признана полнометражная картина Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".

Также победителем номинаций "Лучший британский фильм" и "Лучший неанглоязычный фильм" стала одна и та же картина – драма "Зона интересов" Джонатана Глейзера. Ее же наградили за лучший звук.

Награду "Восходящая звезда" получила британская актриса Мия МакКенна-Брюс за главную роль в фильме "Как заниматься сексом".

BAFTA – Британская академия кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts) – ведущая в мире независимая благотворительная организация в области искусства.

BAFTA, как сообщается на официальном сайте премии, полагается на доходы от членских взносов, индивидуальных пожертвований, трастов, фондов и корпоративных партнерств для поддержки нашей постоянной информационно-просветительской работы.

Напомним, в прошлом году триумфатором кинопремии стала военная драма "На Западном фронте без перемен". Главные актерские награды забрали Остин Батлер и Кейт Бланшетт. А лучшим документальным фильмом был назван "Навальный".