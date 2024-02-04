Мужчина напал на людей на вокзале в Париже: стали известны подробности

Власти Франции заявили, что мужчина, напавший на людей с ножом на Лионском вокзале в Париже, страдает психическим расстройством, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на французские СМИ, инцидент пока не рассматривают как террористический акт.

Известно, что нападавший - выходец из Мали. Правоохранители уже задержали его.

"Следователи подозревают психическое расстройство. У подозреваемого были найдены лекарства от психического заболевания", – пишут СМИ.

Отмечается, что признаков религиозности мужчины не было выявлено.

Префект Парижа Лоран Нуньес сообщил, что мужчина находится во Франции легально - он прибыл во Францию из Италии, где у него имеется вид на жительство.

Нуньес подтвердил, что задержанный "очевидно страдает от психического расстройства", при нем были обнаружены лекарства. Кроме того, по его словам, на данный момент нет подтверждений тому, что речь идет о теракте, однако в ходе расследования будут изучены обстоятельства его пребывания в Италии, содержание его телефонных разговоров и сообщений, а также его высказывания в ходе допроса.

По неподтвержденной информации, мужчина пытался сжечь свой рюкзак на вокзале, а когда к нему подошли прохожие, чтобы узнать, что произошло, он напал на них.

В результате инцидента пострадали три человека. Кроме того, атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Вход в один из залов вокзала был перекрыт, сотрудники эвакуированы.