Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию

Опубликовано:

Синдзи Аоба
Устроивший поджег аниме-студии Синдзи Аоба. Фото: The Asahi Shimbun/Getty Images

Мужчину, который поджег аниме-студию в японском Киото, приговорили к смертной казни. В результате пожара, устроенного им 18 июля 2019 года, погибли 36 человек.

Этот инцидент, один из самых смертоносных в Японии за последние десятилетия, унес жизни в основном молодых художников и потряс мир аниме.

45-летний Синдзи Аоба признал себя виновным в нападении, но его адвокаты добивались более мягкого приговора, ссылаясь на его невменяемость.

Судьи не согласились с этим, постановив, что Аоба отдавал отчет своим действиям.

"Мной установлено, что обвиняемый не был психически невменяемым на момент совершения преступления", — заявил главный судья в четверг в окружном суде Киото.

"Смерть 36 человек — трагедия чрезвычайного масштаба. Страх и боль погибших неописуемы", — сказал он, согласно сообщениям NHK.

Многие сотрудники аниме-студии погибли, оказавшись в ловушке на верхних этажах здания во время пожара.

Прокуратура потребовала смертной казни, заявив, что у Аобы был умысел напасть на студию, поскольку он считал, что она украла его работу. Аоба обвинял Kyoto Animation в плагиате и краже своего романа, который он прислал для участия в конкурсе.

Согласно показаниям очевидцев, в июле 2019 года он ворвался в студию во время рабочего дня, разлил бензин по первому этажу здания и поджег его, неоднократно выкрикивая: "Умрите!".

В сентябре 2023 года, признавая свою вину в суде, Аоба сказал, что не думал, что в здании окажется так много людей.

"Я чувствовал, что у меня не было другого выбора, кроме как сделать то, что я сделал", — сказал он тогда.

При этом Аоба заявил, что раскаивается и чувствует свою вину.

Сам Аоба при пожаре получил ожоги более 90% тела и был заключен под стражу только после того, как оправился от операций.

В Японии сохраняется смертная казнь за наиболее тяжкие преступления, такие как массовые убийства. Казнь осуществляют через повешение.

Студия KyoAni в Киото известна производством фильмов и графических романов, которые высоко ценятся критиками. Среди них — K-On! и "Меланхолия Харухи Судзумии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057543-v-yaponii-prigovorili-k-smertnoy-kazni-muzhchinu-kotoryy-podzheg-anime-studiyu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Крушение Ил-76 в Белгородской области: что заявил Зеленский и власти Украины Госдума одобрила в первом чтении конфискацию за «фейки». Кому и чем угрожают поправки в УК РФ В Башкирии приговор активисту привел к столкновениям с полицией. Что известно
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.