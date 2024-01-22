Суд отправил Блиновскую в СИЗО

Автора "Марафона желаний" Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста отправили в СИЗО. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Информацию из зала заседаний, передали корреспонденты издания РИА Новости.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", - огласил решение судья Артем Устинов.

На подсудимую надели наручники в зале суда.

Как пояснили корреспонденты, 23 декабря Блиновская провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек.

Среди гостей была свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что стало нарушением меры пресечения.

Напомним, что весной 2023 года в отношении автора "Марафона желаний" было возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позже появились кадры задержания Блиновской на границе России и Белоруссии.

В апреле Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.