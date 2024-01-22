Оползень в Китае: восемь погибших, десятки человек под завалами. Вице-премьер лично возглавил спасательную операцию
Опубликовано:
По меньшей мере 47 человек оказались в эпицентре оползня в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Из-под сели и камней извлечены восемь погибших, судьба остальных пока неизвестна.
Лидер Китая Си Цзиньпин распорядился провести масштабную спасательную операцию с привлечением всех необходимых ресурсов.
К месту трагедии с рабочей группой направился вице-премьер Чжан Гоцин, чтобы лично возглавить поиски.
Оползень произошел около 6 утра по местному времени.
Регион Чжаотун, где это случилось, находится в горах. В это время года температура воздуха там опускается ниже нуля, люди оказались под слоем промерзших пород.
"Был очень громкий шум, и земля затряслась, как при землетрясении", — рассказала журналистам одна из жительниц пострадавшей деревни.
По словам другого местного жителя, в момент оползня в домах находились, в основном, дети и старики.
Государственный канал CCTV передал, что из-под груды земли и камней на данный момент извлекли два безжизненных тела, но подробностей о погибших пока нет.
На кадрах очевидцев, выложенных в соцсети, видно, как спасатели работают на грудах обломков на фоне заснеженных горных вершин.
Среди обрушившейся каменной кладки домов попадаются личные вещи жильцов и домашняя утварь.
В провинции Юньнань часто происходят оползни и наводнения.
В январе 2013 года по меньшей мере 18 человек погибли в результате оползня в другой деревне этого же региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056818-opolzen-v-kitae-vosem-pogibshih-desyatki-chelovek-pod-zavalami-vitse-premer-lichno-vozglavil-spasatelnuyu-operatsiyu/