Легче черной дыры, тяжелее нейтронной звезды: на Млечном пути обнаружен загадочный объект

Команда астрономов из Британии и Германии обнаружила на Млечном пути новый загадочный объект, который тяжелее всех известных нейтронных звезд и при этом легче самых легких черных дыр.

Объект этот вращается по орбите вокруг миллисекундного пульсара (пульсара с периодом вращения в диапазоне от 1 до 10 миллисекунд) и удален от нас на 40 тыс. световых лет.

Открывшие этот объект исследователи из Манчестерского университета и Института Макса Планка в Мюнхене (с их отчетом можно ознакомиться в онлайн-издании журнала Science) полагают, что это первая известная бинарная система пульсара и черной дыры, которая позволит еще раз проверить Теорию относительности Эйнштейна и по-новому взглянуть на черные дыры.

"Система "пульсар-черная дыра" станет важной возможностью проверки теории гравитации, а тяжелая нейтронная звезда даст ядерной физике новое понимание процессов при очень высоких плотностях", — предсказывает профессор Бен Стапперс, астрофизик из университета Манчестера.

Промежуточная масса

Когда нейтронная звезда, представляющая собой сверхплотные останки мертвой звезды, набирает слишком большую массу, она "схлопывается". А вот что происходит после этого, остается предметом горячих споров, хотя большинство астрономов склонно полагать, что такая звезда превращается в черную дыру.

Принято считать, что для схлопывания нейтронной звезды ее масса должна в 2,2 раза превысить массу Солнца.

Но самые легкие из известных черных дыр, получившихся из нейтронных звезд, намного тяжелее, они по крайней мере в пять массивнее Солнца, что дает основание предположить, что где-то должны существовать так называемые "черные дыры промежуточной массы". Только вот природа этих объектов пока не изучена, и новое открытие обещает это исправить.

Бинарная система из черной дыры и пульсара обнаружилась в крупном скоплении звезд южного созвездия Голубя с помощью расположенного в Южной Африке радиотелескопа MeerKAT.

По словам астрономов, звезды там расположены столь кучно, что могут взаимодействовать, изменяя орбиты друг друга, и даже сталкиваясь.

Исследователи не исключают, что массивный объект, вращающийся вокруг пульсара, мог возникнуть как раз в результате такого столкновения нейтронных звезд.

Ученые говорят, что пока преждевременно делать окончательные выводы о том, является ли обнаруженный ими объект самой тяжелой на сегодняшний день нейтронной звездой, легкой черной дырой или вообще каким-то новым экзотическим вариантом звезды. Но им уже сейчас понятно, что благодаря этому открытию они узнают много нового об особенностях поведении материи в самых экстремальных условиях, которые существуют во вселенной.