SpaceX запустила космический корабль с туристами

Корабль Crew Dragon с космическими туристами в рамках миссии Axiom Mission 3 (Ax-3) был запущен к Международной космической станции (МКС), передает NUR.KZ со ссылкой на SpaceX.

Как сообщается на сайте компании, вчера, 18 января, в 16:49 по восточному времени (в пятницу, 19 января, в 03:49 по Астане) Crew Dragon запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди.

"За время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 30 научных экспериментов, посвященных физиологии человека и технологическим достижениям промышленности", – рассказали в SpaceX.

В состав экипажа Ax-3 вошли четверо человек: бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (командир корабля), полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджы.

Напомним, что впервые ракета SpaceX успешно вышла на орбиту с туристами на борту в сентябре 2021 года. Позже четыре космических туриста опубликовали первые кадры из космоса. И через три дня корабль с пассажирским экипажем вернулся на Землю.

В апреле 2022 года космический корабль Crew Dragon с туристами на борту также вернулся на Землю с более чем 200 фунтами (более 90 кг) материалов для изучения и оборудования NASA.

Отметим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, SpaceX – американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском. Это первая частная компания, успешно запустившая и вернувшая космический корабль с околоземной орбиты, а также первая запустившая пилотируемый космический корабль и состыковавшая его с орбитой Земли.