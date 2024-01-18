Пассажир укусил стюардессу, чтобы развернуть самолет. Ему это удалось

Самолет американской авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Токио в Сиэтл, развернулся в полете. После приземления полиция задержала одного из пассажиров, который мог укусить стюардессу.

Инцидент произошел во вторник, 16 января.

По данным сайта Flightradar24, рейс авиакомпании All Nippon Airways NH118 вылетел из токийского аэропорта Ханэда в 21:47 по местному времени и развернулся чуть более чем через час после начала полета.

Рейс NH118 авиакомпании All Nippon Airways. Скриншот: flightradar24.com

Как пишет CNN, ссылаясь на представителя авиакомпании, пассажир предположительно укусил бортпроводницу во время полета во вторник, вынудив самолет, направлявшийся в Сиэтл, вернуться в Токио.

Мужчина был задержан полицией после того, как самолет приземлился в японской столице. Стюардесса же получила легкие травмы.

Напомним, за последнее время произошло сразу несколько громких происшествий, связанных с пассажирскими авиаперевозками.

Так, 2 января, самолет японской авиакомпании загорелся во время посадки в токийском аэропорту после столкновения с воздушным судном береговой охраны. На борту находились почти 400 человек – всех их эвакуировали.

Позже стало известно, что пять из шести членов экипажа самолета береговой охраны, который столкнулся с пассажирским бортом в аэропорту Токио, погибли. Пилот судна выжил.

Причиной столкновения двух лайнеров в аэропорту Токио, вероятно, стал выезд самолета береговой охраны на взлетную полосу без разрешения диспетчера.

Кроме того, 5 января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines направлялся из Портленда в Онтарио, штат Калифорния. Как рассказал один из пассажиров, через некоторое время после взлета у воздушного судна оторвалась боковая панель.

FAA поручила приостановить полеты всех самолетов Boeing 737-9 MAX до тех пор, пока они не будут тщательно проверены. Также проверки воздушных судов этого типа начали в Европе и Турции.

Позже специалисты объяснили, что катастрофических последствий удалось избежать благодаря двум факторам. Во-первых, при наборе высоты все пассажиры были, как и полагается, пристегнуты, а во-вторых, самолет успел подняться на высоту только 5 тыс. метров, после чего начал резкое снижение.