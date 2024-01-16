Два авто въехали в толпу в Израиле

В израильском городе Раанана автомобили въехали в толпу людей. Погибла женщина, есть пострадавшие. Полиция страны назвала это "возможным терактом с наездом", передает NUR.KZ.

В минувший понедельник в городе Раанана к северу от Тель-Авива были совершены два нападения, в результате которых погибла женщина 70 лет, еще 17 человек, среди которых были несовершеннолетние, пострадали, передает CNN.

Полиция Израиля назвала это "предполагаемым терактом с наездом", сообщив, что двое подозреваемых угнали автомобили и въехали на них в людей. Обоих задержали, они являются родственниками, а также уроженцами Хеврона – города, расположенного на Западном берегу реки Иордан.

Один из пострадавших, 16-летний мальчик, получил травму головы и был прооперирован.

Среди раненых также есть двое граждан Франции. МИД страны осудило атаку.

"Мы решительно осуждаем террористическую атаку, в результате которой сегодня в Раанане погиб по меньшей мере один человек и 17 получили ранения, в том числе несколько детей. Ничто не оправдывает терроризм", – говорится в заявлении французского МИД.

Телеканал Sky News уточнил, что в нападениях подозреваемые задействовали два автомобиля.

"Они вышли вместе и параллельно в два разных места, взяли два автомобиля и устроили серию таранов", – сказал журналистам начальник полиции центрального округа Ави Битон.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

Ранее власти северного Йемена в лице шиитского движения "Ансар Алла" объявили у себя всеобщую мобилизацию, чтобы направить бойцов сражаться в секторе Газа.

В начале января Израиль заявил об уничтожении командования ХАМАС на севере сектора Газа.